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Anđela Milojević, ćerka nekadašnjeg trenera Crvene zvezde Vladana Milojevića, našla se među finalistkinjama izbora za mis Srbije 2026. godine i tako zakoračila na jednu potpuno drugačiju scenu od one na kojoj je godinama bio njen otac.

Anđela je bila među finalistkinjama ovogodišnjeg izbora, a njeno učešće privuklo je pažnju i zbog činjenice da dolazi iz poznate sportske porodice. Zvanična organizacija izbora za mis Srbije predstavila ju je kao jednu od kandidatkinja koje su se borile za prestižnu titulu.

Ipak, svet mode i izbora lepote nije bio nešto što se ranije vezivalo za Anđelu.

Ona je godinama bila mnogo bliža sportu, i to zahvaljujući velikoj ljubavi prema jahanju. Vladan Milojević je svojevremeno govorio da je njegova supruga Danijela bila omladinska reprezentativka u preponskom jahanju, kao i da je Anđela krenula njenim stopama.

1/4 Vidi galeriju Anđela Milojević Foto: Printscreen Instagram



- Anđela je krenula maminim stopama. Ide joj dobro, počela je da se takmiči i donosi medalje, drago mi je zbog toga - govorio je Milojević o svojoj ćerki.

Divno iskustvo Anđela je na Instagramu komentarisala učešće na ovom izboru: - Ovo putovanje mi mnogo znači i neizmerno sam zahvalna za svaki trenutak, svaki izazov i svaku priliku da učim, rastem i napredujem. Posebno hvala svim divnim ljudima koji su omogućili da ovo putovanje bude moguće i koji su verovali u mene sve vreme. A svim neverovatnim devojkama s kojima sam delila ovo iskustvo - hvala vam što ste svaki trenutak učinile još posebnijim. Zaista sam zahvalna što sam upoznala tako lepe, inspirativne i dobre žene.

Anđela je tada imala i drugačije profesionalne ambicije. Još 2020. godine govorila je da joj je Fakultet za sport bio prvi, ali i jedini izbor, a otkrila je i da želi da se jednog dana bavi fudbalom iz menadžerskog ugla - da postane fudbalska menadžerka.

Tako je njen put zanimljiviji od klasične priče o naslednici poznatog sportiste. Odrastala je uz fudbal, ali sama se opredelila za drugačije izazove. Dok je njen otac karijeru gradio na fudbalskim terenima i klupama, Anđela je deo svog detinjstva i mladosti provela uz konje, vežbajući preponsko jahanje, da bi sada napravila iskorak i u svet mode i lepote.

Podsetimo, Vladan Milojević je decenijama jedno od najprepoznatljivijih imena srpskog fudbala, posebno zbog rezultata koje je ostvarivao na klupi Crvene zvezde. Ipak, o njegovom privatnom životu se mnogo manje zna, pa je pažnju javnosti svojevremeno privukla i priča o Anđeli i njenoj ljubavi prema konjičkom sportu.

Sad je, međutim, dobila priliku da se predstavi u potpuno novom svetlu. Anđela Milojević je bila je deo finalnog izbora za mis Srbije 2026, a svojim pojavljivanjem je pokazala da sportska porodica Milojević ima još jednu predstavnicu koja ume da privuče pažnju javnosti - samo na drugačijoj sceni.