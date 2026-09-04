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Zaljubiti se u ćerku svog trenera nije baš najbolji izbor, ako ste profesionalni fudbaler.

Spektakularna vest dolazi iz Rusije, a tiče se tamošnjeg najboljeg kluba, tačnije njegovog trenera Sergeja Semaka i napadača Andreja Mostovoja.

Andrej Mostovoj fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga Foto: Anatoliy Medved / Zuma Press / Profimedia

Zaljubio se i izgubio glavu

Andrej Mostovoj je ruski reprezentativac i krilni fudbaler Zenita iz Sankt Peterburga, a njegova emotivna veza sa Majom Semak, ćerkom njegovog trenera Sergeja Semaka, dugo je bila jedna od najzanimljivijih tema u ruskoj sportskoj javnosti.

Ta veza okončana je pre nekoliko dana, a Andrej Mostovoj morao je da napusti Zenit. Tačnije, napadač se preselio u Moskvu, jer je otišao na pozajmicu u Lokomotivu. A, razlog je više nego bizaran. Mostovoj je navodno postao dosadan Maji, jer joj je neprestano slao poruke, posle čega se ona požalila ocu. Odnos između trenera i fudbalera se posle toga toliko pogoršao, da su čelnici Zenita odlučili da sklone Andreja i pošalju ga u drugi klub.

Maja Semak sa ocem Sergejom Foto: Printskrin/Instagram

Popularna manekenka

Maja Semak je najstarija ćerka Sergeja Semaka i njegove supruge Ane. Bavila se manekenstvom, studirala u Sankt Peterburgu i uvek bila pod velikom pažnjom medija zbog popularnosti i uticaja svog oca u ruskom fudbalu.

Romansu sa Andrejom Mostovojom Maja je u početku pokušala da sakrije od javnosti. Upoznali su se preko zajedničkog kruga prijatelja u Sankt Peterburgu. Mediji su ih prvi put povezali kada su primećeni zajedno na odmorima i u restoranskim druženjima, nakon čega su i sami objavili nekoliko zajedničkih fotografija na društvenim mrežama.

1/10 Vidi galeriju Maja Semak Foto: Printskrin/Instagram

Sukob trenera i igrača

Sam trener Sergej Semak se po pitanju njihove ljubavi držao izuzetno profesionalno. Kada su ga ruski novinari pitali o vezi njegovog fudbalera i ćerke, Semak je kroz osmeh odgovarao da je to njihov privatni život, da oboje imaju pravo na svoje izbore i da to ne utiče na njegov tretman Mostovoja na terenu — ko zasluži mesto u timu, taj igra.

Nakon perioda zabavljanja, par je prekinuo emotivnu vezu. Međutim, izgleda je Andrej bio za pomirenje, dok Maja više nije želela da mu se vraća. Neprestano je Mostovoj slao poruke Semakovoj, a ona ih je ignorisala. Na kraju, odlučila je da se požali ocu da ju je Andrej uvredio. Mostovoj je izbačen iz prvog tima Zenita. Došlo je do sukoba između njega i trenera, gde je deblji kraj izvukao fudbaler.

Andrej Mostovoj krstari rekom Nevom u Sankt Peterburgu Foto: www.fc-zenit.ru

Odlazak u Moskvu

Očekuje se da će se Mostovoj pridružiti Lokomotivi na jednogodišnjoj pozajmici, nakon čega će napustiti Zenit kao slobodan igrač. Njegov ugovor sa klubom iz Sankt Peterburga važi do leta 2027. godine. Andrej je došao u Zenit u zimu 2019. iz Himkija za 50.000 evra.

Tokom sedam i po godina, Andrej Mostovoj odigrao je 209 utakmica za plavo-belo-plave, postigavši 42 gola i imavši 23 asistencije. Sa Zenitom, Mostovoj je osvojio pet ruskih prvenstava, šest ruskih Superkupova i jedan ruski Kup.