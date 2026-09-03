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Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da je ulaznice za predstojeću utakmicu Super lige Srbije protiv Partizana od danas moguće kupiti i na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".

1/11 Vidi galeriju 179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić

Onlajn prodaja ulaznica za 180. "večiti" derbi počela je u ponedeljak, dok je karte na blagajnama moguće kupiti danas i u petak u terminu od 10 do 18 časova, u subotu od 11 do 16 časova, i u nedelju od 12 časova do početka utakmice.

Cene ulaznica za 180. "večiti" derbi su: Sever - 600 dinara Istok - 1.000 dinara Zapad - 1.200 dinara Tribina "Siniša Mihajlović" - 2.500 dinara Crvena zvezda je prva na tabeli Super lige Srbije sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica, dok Partizan zauzima 11. mesto sa sedam bodova iz šest mečeva.

Ulaznice za grobare na stadionu Partizana

Prodaja ulaznica za 180. večiti derbi, koji je na programu u nedelju 06.09.2026. u 19h na stadionu Rajko Mitić, za sektor namenjen navijačima Partizana (SAMO JUG), počinje u petak 04.09.2026. godine od 10 časova.

Ulaznice za južnu tribinu koštaju 600 dinara i to je jedini sektor koji navijači FK Partizana mogu kupiti na blagajnama stadiona u Humskoj.

Prodaja ulaznica ISKLJUČIVO na blagajnama stadiona FK Partizan a odvijaće se u petak i subotu u radnom vremenu od 10 do 17 časova a na dan utakmice u nedelju 06.09.2026. od 12 časova do početka utakmice.

Jedna osoba može kupiti najviše 4 ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

Crvena zvezda će u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Partizana, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.