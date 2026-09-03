Slušaj vest

"Imamo maksimalan respekt prema našem sledećem protivniku. To je ekipa koja igra sa vanrednom energijom na domaćem terenu, pred svojim navijačima. Pretpostavljam da postoji određena euforija zbog povratka u klub Adema Ljajića, tako da sam siguran da oni u jednoj dobroj atmosferi dočekuju nas, da će biti maksimalno motivisani i da će biti energetski na jako visokom nivou", rekao je Koković, prenosi klub.

Fudbaleri Železničara gostovaće sutra ekipi Novog Pazara, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Železničar je trenutno sedmi na tabeli domaćeg šampionata sa osam bodova iz pet odigranih mečeva. Novi Pazar je deveti sa istim brojem bodova, ali iz sedam utakmica.

"Na nama je, pre svega, da izjednačimo energetski nivo sa domaćinom, da pokažemo podjednaku, ako ne i veću želju za takmičenjem, a zatim i za bodovima. Očekujem jednu otvorenu utakmicu, dva protivnika koja hoće da se nadigravaju", rekao je Koković. ; "Još jednom napominjem da očekujem vanredno motivisanog protivnika, na maksimalnom nivou energije i ako budemo uspeli da se adaptiramo na ceo kontekst, na tribine, mislim da možemo da stavimo sebe u situaciju da izvučemo povoljan ishod sutra", dodao je on.

Meč Novi Pazar - Železničar na programu je sutra od 19.00.

(Beta)