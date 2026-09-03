Fudbaler Partizana Ibrahim Zubairu ponovo je počeo da trenira ekipom i biće u konkurenciji za predstojeći večiti derbi, koji se igra u nedelju u 19 časova na stadionu Crvene zvezde.
180. VEČITI DERBI
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Zubairu je bio kažnjen od strane trenera Saše Ilića, jer se prema njegovim rečima „ponašao neodgovorno i kršio klupsku disciplinu“.
Ibrahim Zubairu Foto: Www.partizan.rs
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Tada je naglasio da samo od Afrikanca zavisi da li će se i kada vratiti, ako ovaj potez bude pravilno razumeo i ponašao se u skladu sa zahtevima veličine Partizana.
Očigledno je da se to u međuvremenu desilo i da je posle dve sedmice individualnih treninga nekadašnji član ubskog Jedinstva shvatio poruku. U međuvremenu su sa njim obavljeni i razgovori i objašnjeno mu je da više ne sme da kasni.
Pošto je Zubairu shvatio da je grešio, a pokazao je dobar stav tokom ove dve sedmice, Ilić ga je vratio u ekipu.
Pre suspenzije, Zubeiru je postigao četiri i namestio dva gola na prvih sedam utakmica.
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