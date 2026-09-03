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Zubairu je bio kažnjen od strane trenera Saše Ilića, jer se prema njegovim rečima „ponašao neodgovorno i kršio klupsku disciplinu“.

Ibrahim Zubairu Foto: Www.partizan.rs

Tada je naglasio da samo od Afrikanca zavisi da li će se i kada vratiti, ako ovaj potez bude pravilno razumeo i ponašao se u skladu sa zahtevima veličine Partizana.

Očigledno je da se to u međuvremenu desilo i da je posle dve sedmice individualnih treninga nekadašnji član ubskog Jedinstva shvatio poruku. U međuvremenu su sa njim obavljeni i razgovori i objašnjeno mu je da više ne sme da kasni.

Pošto je Zubairu shvatio da je grešio, a pokazao je dobar stav tokom ove dve sedmice, Ilić ga je vratio u ekipu.

Pre suspenzije, Zubeiru je postigao četiri i namestio dva gola na prvih sedam utakmica.

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