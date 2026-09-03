Doskorašnji fudbaler Betisa Rikardo Rodrigez novi je igrač Torina, saopštio je italijanski klub.
Fudbal
TORINO SE POJAČAO: Rikardo Rodrigez stigao u Seriju A
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Švajcarski levi bek je u Torino stigao kao slobodan igrač, a sa italijanskim klubom, za koji je već igrao od 2020. do 2024. godine, je potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka saradnje na još godinu dana.
Rodrigez (34) je za Betis prošle sezone odigrao ukupno 35 utakmica.
U Betis je stigao upravo iz Torina, za koji je do sad zabeležio ukupno 129 nastupa.
Pre Torina, igrao je i za PSV, Milan, Volfsburg i Cirih.
Sa 144 odigrane utakmice zauzima drugo mesto na večnoj listi po broju nastupa za reprezentaciju Švajcarske, za koju je igrao i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.
(Beta)
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