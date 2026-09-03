Slušaj vest

Švajcarski levi bek je u Torino stigao kao slobodan igrač, a sa italijanskim klubom, za koji je već igrao od 2020. do 2024. godine, je potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produžetka saradnje na još godinu dana.

Rodrigez (34) je za Betis prošle sezone odigrao ukupno 35 utakmica.

U Betis je stigao upravo iz Torina, za koji je do sad zabeležio ukupno 129 nastupa.

Pre Torina, igrao je i za PSV, Milan, Volfsburg i Cirih.

Sa 144 odigrane utakmice zauzima drugo mesto na večnoj listi po broju nastupa za reprezentaciju Švajcarske, za koju je igrao i na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu.

(Beta)

Ne propustiteFudbalJUVENTUS IMAO DOGOVOR, PA OSTAO PRAZNIH RUKU! Drama do poslednjeg minuta - sve je PROPALO zbog jednog fudbalera!
Nikolas Taljafiko
FudbalBOMBA IZ NOVOG PAZARA! Nigerijac otišao u Češku za 800.000 EVRA
FK Novi Pazar
FudbalDVA PRIVATNA AVIONA, TRI KLUBA I LUDNICA KAKVA SE NE PAMTI! Čekali ga na pisti, a on nije znao za koga radi lekarski!
Malik Fofana
FudbalNAJSKUPLJA REZERVA U ISTORIJI FUDBALA! Platili ga NEVIĐENO BOGATSTVO, a u PSŽ-u sedeo na klupi!
Bredli Barkola

00:28
Fudbaleri Crvene zvezde izašli na zagrevanje Izvor: Kurir