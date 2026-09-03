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Svakog se leta se pominje njegov kraj karijere ili oproštaj od nacionalnog dresa, ali Modrić kao da ne planira da se zaustavi.

1/5 Vidi galeriju Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Chris Young / PA Images / Profimedia

Modrić je o tome govorio u interjuu za španske medije.

“Nije teško. Radim ono što volim. Fudbal je moj život. Počeo sam da treniram sa šest godina i fudbal je, zaista, moj život. I dalje uživam, i dalje imam istu ambiciju, motivaciju i strast. A kada sve to osećaš, lakše je nastaviti. Hvala Bogu, osećam se dobro i fizički i mentalno, što je veoma važno, i mislim da su to najvažniji razlozi. Pre svega ta ljubav koju imam prema ovom sportu. Jer ako te fizički više ne služi telo, onda je teško. Ali ja ovo ne smatram poslom. Za mene je to nešto u čemu uživam. I dalje se zabavljam, i dalje uživam. Nemam dane kada kažem: „Ne da mi se više, ne želim da treniram ili da ustanem.“ To mi se nije dogodilo. I dokle god se budem ovako osećao, ne vidim nijedan razlog da ne nastavim. Iako znam da mnogi pričaju o godinama i to je već pomalo dosadno. Mislim da je to deo te priče, kako se kaže, ali mene to ne dotiče. Živim iz dana u dan i uživam, a mislim da će mi telo samo reći kada je dosta. Uvek sam bio realan i iskren prema sebi i mislim da će, iako će taj trenutak sigurno biti težak, on doći. Blizu je, sigurno bliže nego ranije. Ali videćemo koliko ću još biti ovde i koliko dugo ću nastaviti.”

Iako se trudi da se ne obazire na komentare, Modrić ne krije da do njega dopiru priče o poznim godinama.

“Nije da me nervira ili da se ljutim, ali već dosadi. Dosadi da to slušaš, jer nije to priča od pre dve godine. Počela je još 2019. godine, posle Svetskog prvenstva, kada sam imao 33 godine. Već tada se pričalo: ‘Da vidimo koliko će još trajati, ima 33, sada ima 34, više ne može…’ Posle toga sam osvojio još dve Lige šampiona, bio treći na još jednom Mundijalu sa Hrvatskom, igrao finale Lige nacija, osvajao druge trofeje i mislim da sam posle svega toga… Ne volim da pričam o sebi, ali mislim da sam u nekim periodima igrao najbolji fudbal u životu. Zato mislim da ne treba gledati godine, pasoš ili ličnu kartu. Treba gledati samo ono što radiš na terenu. Nije važno da li imaš 18, 30, 40 ili 50 godina. Nije važno. Ako na terenu, iz dana u dan, pokazuješ da možeš da se takmičiš, mislim da je to jedino što treba gledati: možeš li ili ne možeš. Godine su za mene samo broj, ali ljudi su opsednuti time. Kao da, čim napuniš određeni broj godina, treba da te otpišu. A nije tako. Ne dotiče me i ne nervira, samo mi dosadi da to slušam svaki dan. Istovremeno, to mi je i dodatna motivacija da pokažem da nije tako, da pokažem da se i u tim godinama može igrati na vrhunskom nivou", objasnio je Modrić koji će i ove sezone nastupati za italijanski Milan.