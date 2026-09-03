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Prvi put u istoriji, Fudbalski klub Crvena zvezda igraće u Ligi konferencije.

U susret trećem po kvalitetu klupskom takmičenju, "Football meets data" objavio je novu prognozu Superkompjutera.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Prema prognozama, nijedna ekipa neće ostvariti maksimalan učinak, a samo će tri ekipe imati pet pobeda u šest utakmica.

Naravno, ljubitelje fudbala u Srbiji najviše interesuje najnovija prognoza za Crvenu zvezdu.

Superkompjuter je izračunao da će Crvena zvezda u grupnoj fazi osvojiti 12 bodova. Crveno-beli će ostvariti četiri pobede i dva poraza, a imaće gol razliku +4.

Nema pojedinosti o tome koga će crveno-beli pobediti, a od koga izgubiti.

Tek, tim Alberta Rijere će završiti na 10. mestu, samim tim će igrati baraž za plasman u osminu finala. U odnosu na prošlu prognozu, crveno-beli su pali za dva mesta.

Sistem takmičenja je takav da prvih osam ekipa posle šest odigranih utakmica ide direktno u osminu finala. Narednih 16 ekipa igraće baraž, dok poslednjih deset ekipa ispada.