"Čim nismo bili na Svetskom prvenstvu, znači da nismo zaslužili. To je činjenica, jer mislim da su sve reprezentacije koje su se plasirale to i zaslužile. Neću ulaziti u sisteme kvalifikacija na drugim kontinentima, ali činjenica je da smo bili treći u našoj grupi, a kao treći ne ideš dalje i samim tim nisi zaslužio. Nismo pobedili utakmice koje je trebalo da pobedimo i to je to" rekao je Vlahović.

"Ja mogu da pričam za sebe, ne znam šta se dešavalo sa drugim igračima. Bio sam u stalnoj komunikaciji sa selektorom otkako je došao na tu funkciju. Često se čujemo, razgovarali smo i kada sam se povredio i tokom oporavka. Nakon što sam se vratio na teren, u dogovoru sa njim smo doneli odluku da je najbolje za mene da u tom momentu ne dolazim na okupljanje reprezentacije iz razloga što sam tek izlazio iz teške povrede. Jeste da sam odigrao četiri utakmice za Juventus, ali nisam bio sto odsto spreman. To je bilo tek neko vraćanje na teren, a nakon tako duge pauze igraču treba barem 10 do 15 utakmica samo da uđe u ritam. Takođe, meni je isticao ugovor, ostao sam bez kluba u tom trenutku, pa smo u komunikaciji sa selektorom odlučili da je najbolje da preskočim to okupljanje", objasnio je Vlahović.