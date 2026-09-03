"Znao sam mnogo o Partizanu i pre nego što sam došao. Partizan je veliki klub sa bogatom istorijom i armijom navijača. Kada je stigao poziv nijedna druga opcija se nije dovodila u pitanje. Veoma sam srećan što sam došao i želim da se borim za trofeje. Dajem maksimum na svakom treningu i utakmici. Borac sam do zadnje lopte, u to nemojte imati sumnju. Želim da pobedimo na derbiju u nedelju i da na taj način postanem deo crno-bele porodice", naveo je Lima, a preneo sajt kluba.