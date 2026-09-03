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Partizan će imati i opciju da otkupi ugovor 29-godišnjeg brazilskog štopera, za, kako su naveli beogradski mediji, 500.000 evra.

Lima je za Santa Klaru prošle sezone odigrao ukupno 41 utakmicu, a ekipu je predvodio i kao kapiten.

U Santa Klaru je došao 2023. godine iz Feirensea, dok je ranije u karijeri igrao i za Felgeiraš, Ameriku-SP, Sera Branku i Primaveru.

"Znao sam mnogo o Partizanu i pre nego što sam došao. Partizan je veliki klub sa bogatom istorijom i armijom navijača. Kada je stigao poziv nijedna druga opcija se nije dovodila u pitanje. Veoma sam srećan što sam došao i želim da se borim za trofeje. Dajem maksimum na svakom treningu i utakmici. Borac sam do zadnje lopte, u to nemojte imati sumnju. Želim da pobedimo na derbiju u nedelju i da na taj način postanem deo crno-bele porodice", naveo je Lima, a preneo sajt kluba.

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Grobari - bakljada na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir