"Marokanski vezni igrač, veliki miljenik navijača 'zelenih', vratio se u klub putem stalnog transfera iz španske Đirone i dolazi da dodatno ojača tim u nastojanju da se vrati na sam vrh. Uprkos naporima Panatinaikosa u leto 2025. godine, nije bilo moguce da nastavi da nosi zeleni dres. Prešao je u Djironu, gde je takodje blistao, pružajuci niz izvanrednih partija u La ligi", navodi se na sajtu kluba.