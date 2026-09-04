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Unahi (26) je sa Panatinaikosom potpisao četvorogodišnji ugovor, a u Atinu dolazi iz španske Đirone.

Ašraf Hakimi na meču Brazil - Maroko Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Reprezentativac Maroka je tokom sezone 2024/25 igrao u Panatinaikosu, kao pozajmljen fudbaler Marseja.

"Marokanski vezni igrač, veliki miljenik navijača 'zelenih', vratio se u klub putem stalnog transfera iz španske Đirone i dolazi da dodatno ojača tim u nastojanju da se vrati na sam vrh. Uprkos naporima Panatinaikosa u leto 2025. godine, nije bilo moguce da nastavi da nosi zeleni dres. Prešao je u Djironu, gde je takodje blistao, pružajuci niz izvanrednih partija u La ligi", navodi se na sajtu kluba.

Unahi je na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu odigrao šest utakmica i postigao dva gola.

Panatinaikos ima tri boda iz jednog meča u domaćem prvenstvu, a 15. oktobra će startovati u Ligi konferencije protiv Borca iz Banjaluke

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Navijači Zvezde oterali fudbalere Izvor: Kurir