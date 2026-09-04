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Fudbaler Real Madrida Raul Asensio danas je oslobođen optužbi za neovlašćeno prikazivanje seksualnog snimka.

1/8 Vidi galeriju Raul Asensio Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia, Gongora/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je oslobođen optužbi da je pokazao seksualni snimak drugoj osobi bez saglasnosti učesnika na snimku.

Jedna od žena na snimku iz 2023. godine bila je maloletna.

U incident su bili uključeni Asensio i još tri igrača iz tadašnjih omladinskih selekcija.

Ostala trojica igrača osuđena su zbog snimanja i distribucije snimka bez saglasnosti učesnica, ali su im kazne uslovne - pod uslovom da, između ostalog, ne ponove prekršaj.

Prema navodima suda, žene su oprostile igračima.

Samo nekoliko sati ranije, trener Real Madrida Žoze Murinjo izjavio je da je klub pokrenuo disciplinski postupak protiv Asensija, nakon što je španski defanzivac osuđen za vožnju pod uticajem alkohola.

Španski sud je kaznio 23-godišnjeg Asensija novčanom kaznom i oduzeo mu vozačku dozvolu.

Asensio još uvek nije igrao ove sezone zbog povrede mišića.

"On je uzoran profesionalac. Dok je bio zdrav, niko nije trenirao jače ni bolje od njega. Sada prvi dolazi i poslednji odlazi. Ali igrač Real Madrida je igrač Real Madrida 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji i 12 meseci godišnje. Sve što radite van terena i dalje se tiče Real Madrida. To i dalje šteti ugledu kluba koji je nedodirljiv. Nisam zadovoljan. Svi prave greške, ali kada se one nagomilaju, situacija je drugačija", rekao je Murinjo.