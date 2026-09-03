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Adem Ljajić drugi put se vratio u Novi Pazar i grad u kome je odrastao.

Iskusni fudbaler u petak će debitovati po povratku na meču protiv Železničara.

Adem Ljajić u dresu Novog Pazara Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Starsport, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

 Pančevci stižu na stadion kraj Jošanice u okviru meča 8. kola Super lige Srbije.

Biće to prilika da Adem Ljajić ponovi učinak iz prvog debija, kada je protiv Napretka dao gol, a njegov tim pobedio sa 2:1.

"Jeste, to se desilo. Moja debitantska utakmica za Novi Pazar i dao sam gol u pobedi nad Napretkom (2:1). Naravno da bih voleo da se to ponovi, ali najvažnije je da ekipa pobedi, da mi budemo pravi na terenu i pružimo maksimum. Po strani je ko će dati gol, bitnija su tri boda za nas, klub i navijače. Videćemo. Fudbal je čudna igra, svašta može da se desi".

Ljajić je dodao da je ovo jako bitna utakmica za klub i da je siguran da će navijači doći u velikom broju.

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Adem Ljajić gol na Sarajevo Željezničar Izvor: Arena sport BiH