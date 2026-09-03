"Jeste, to se desilo. Moja debitantska utakmica za Novi Pazar i dao sam gol u pobedi nad Napretkom (2:1). Naravno da bih voleo da se to ponovi, ali najvažnije je da ekipa pobedi, da mi budemo pravi na terenu i pružimo maksimum. Po strani je ko će dati gol, bitnija su tri boda za nas, klub i navijače. Videćemo. Fudbal je čudna igra, svašta može da se desi".