LJAJIĆ DEBITUJE PO POVRATKU U NOVI PAZAR: Voleo bih da dam gol, ali je najvažnije da ekipa pobedi
Adem Ljajić drugi put se vratio u Novi Pazar i grad u kome je odrastao.
Iskusni fudbaler u petak će debitovati po povratku na meču protiv Železničara.
Pančevci stižu na stadion kraj Jošanice u okviru meča 8. kola Super lige Srbije.
Biće to prilika da Adem Ljajić ponovi učinak iz prvog debija, kada je protiv Napretka dao gol, a njegov tim pobedio sa 2:1.
"Jeste, to se desilo. Moja debitantska utakmica za Novi Pazar i dao sam gol u pobedi nad Napretkom (2:1). Naravno da bih voleo da se to ponovi, ali najvažnije je da ekipa pobedi, da mi budemo pravi na terenu i pružimo maksimum. Po strani je ko će dati gol, bitnija su tri boda za nas, klub i navijače. Videćemo. Fudbal je čudna igra, svašta može da se desi".
Ljajić je dodao da je ovo jako bitna utakmica za klub i da je siguran da će navijači doći u velikom broju.