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NAJVEĆA ZARADA U ISTORIJI ARSENALA: Rekordni transfer Gabrijela Martinelija napunio kasu na "Emiratima"...
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Kako se i pretpostavljalo, Gabrijel Martineli je napustio Arsenal.
Fudbaleri Arsenala na meču protiv Koventrija Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Brazilski fudbaler koji nije bio u prvom planu kod Mikela Artete u poslednje vreme, odlučio se za ovaj korak, bilo je dosta zainteresovanih ekipa a na kraju je odlučeno da zaigra za Al Hilal.
Martineli je u Arsenal stigao u julu 2019. godine, zabeležio 278 utakmica i postigao 62 gola
Inače, ovaj transfer je najveći izlazni Arsenala u istoriji.
Al Hilal je platio za njegove usluge 60 miliona funti.
Kurir sport / Sportske.net
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