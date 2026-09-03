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Kako se i pretpostavljalo, Gabrijel Martineli je napustio Arsenal.

Fudbaleri Arsenala na meču protiv Koventrija Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, Wired Photos / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brazilski fudbaler koji nije bio u prvom planu kod Mikela Artete u poslednje vreme, odlučio se za ovaj korak, bilo je dosta zainteresovanih ekipa a na kraju je odlučeno da zaigra za Al Hilal.

Martineli je u Arsenal stigao u julu 2019. godine, zabeležio 278 utakmica i postigao 62 gola

Inače, ovaj transfer je najveći izlazni Arsenala u istoriji.

Al Hilal je platio za njegove usluge 60 miliona funti.

Kurir sport / Sportske.net

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