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UEFA konferencija o bezbednosti na stadionima, održanoj u Madridu prva dva dana septembra, usvojila je novitete po pitanju pristupa kažnjavanju navijača.

Zabrane gostujućih navijača i zatvaranje tribina trebalo bi da se koriste samo u izuzetnim situacijama.

Navijači Leha na Marakani Foto: Petar Aleksić

 Zajedničku deklaraciju kojom je podržana preporuka Saveta Evrope potpisali su čelnici UEFA, ECA (Evropska klupska asocijacija), FSE (Udruženje navijača Evrope) i EL (Evropske lige).

Na konferenciji je učestvovalo više od 500 predstavnika fudbalskih saveza, klubova, navijačkih organizacija, liga, policije, državnih institucija i drugih organizacija.

Suština dokumenta je da se stavi tačka na rutinske kolektivne zabrane i da se fokus prebaci na individualnu odgovornost.

Ova promena bi mogla mnogo da znači za navijače srpske reprezentacije i klubova, pre svih Crvene zvezde i Partizana, koji su prethodnih godina i decenija često bili na udaru zatvaranjem delova stadiona ili zabranom gostovanja.

Ako jedan ili nekoliko navijača naprave incident, kazna ne bi trebalo automatski da pogodi celu grupu. Evropski fudbalski akteri podržali su preporuku Saveta Evrope da se odgovornost usmeri na osobe koje su zaista napravile problem, umesto da hiljade drugih navijača budu kažnjene zbog njihovih postupaka.

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