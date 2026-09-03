Ljorente je od 2020. godine upisao 27 utakmica za nacionalni tim
Fudbal
ŠPANIJA U ŠOKU: Osvojio Mundijal sa Furijom, pa saopštio da je završio reprezentativnu karijeru
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Fudbalska reprezentacija Španije u budućnosti neće moći da računa na Markosa Ljorentea.
Fudbaler Atletiko Madrida doneo je odluku da završi reprezentativnu karijeru pošto je sa Španijom nedavno osvojio Svetsko prvenstvo u Severnoj Americi.
Španija - Argentina, Finale Mundijala 2026 Foto: Profimedia, Bradley Collyer / PA Images / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Ljorente je od 2020. godine upisao 27 utakmica za nacionalni tim, a pored svetskog zlata, ima i titulu prvaka Evrope.
Pouzdani desni bek je u oproštajnom pismu priznao da još uvek ima godine igranja pred sobom i da je mogao još dugo da nosi dres Španije. Ipak, odluku je doneo posle dužeg razmišljanja.
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