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Zbog izostanka plasmana u Ligu Evrope i samim tim evropskih obaveza tokom septembra, crveno-beli su dobili slobodne termine za odigravanje odloženih utakmica u Superligi Srbije, pa će taman to iskoristiti da odigra odložene mečeve.

1/11 Vidi galeriju FK Zemun - FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Potvrđeno je da će Zvezda u četvrtak, 10. septembra, gostovati Radniku u Surdulici, dok će sedam dana kasnije odmeriti snage sa Železničarom u Pančevu.

Serija utakmica počinje 6. septembra, kada će aktuelni šampion na stadionu "Rajko Mitić" dočekati Partizan u 180. večitom derbiju.

Samo četiri dana kasnije sledi putovanje u Surdulicu, dok je za 13. septembar zakazano gostovanje IMT-u u Loznici.

Crveno-beli će potom 17. septembra igrati protiv Železničara u Pančevu, a naporan ciklus završiti 20. septembra utakmicom sa niškim Radničkim na svom terenu.