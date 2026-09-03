Slušaj vest

Nekadašnji poznati fudbaler a sada analitičar "Talk sportsa" Gabrijel Agbonlahor je odlučio da ga isprati na vrlo neprijatan način.

1/8 Vidi galeriju Rišarlison Foto: SPP Sport Press Photo. / Alamy / Alamy / Profimedia, JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia, Paul Marriott / imago sportfotodienst / Profimedia

Rišarlison je izostavljen iz tima za meč protiv Njukasla, a već se govori da je turski Trabzon zainteresovan da ga dovede kao partnera Mohamedu Salahu u napadu.

Agbonlahor veruje da londonski tim neće biti na gubitku zbog njegovog odlaska.

„Ima reči kojima bih ga opisao, ali nisam siguran da su prikladne za ovaj program. Zato ću koristiti reči koje su dozvoljene. Mislim da niko neće pustiti suzu za njim. On je apsolutni idiot.

Kad god bih ga gledao – on nije brz, ne može da drži loptu. Može li da postiže obične golove? Može, ali sva ta njegova teatrika, njegovo skakanje, njegovo ponašanje je užasno. I njegova arogancija. Za nekoga ko je postigao 75 golova na 276 mečeva, ponaša se kao da je najveća zvezda.

Karlo Anćeloti ga sa razlogom nije pozvao na Svetsko prvenstvo. A onda čujem da će u Turskoj dobijati tri puta veću platu nego ovde. Zato nije hteo da se vrati u Everton, jer je znao da tamo ima više novca. Samo 32 gola za Totenhem, mislim da će navijači biti u fazonu: Doviđenja!“ rekao je Agbonlahor.