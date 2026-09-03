OTKRIVENO ZAŠTO JE BARSELONA KUPILA HRVATA: Livaković će imati posebnu ulogu
Prelazni rok u Evropi završen je u utorak.
Bilo je puno iznenađujućih trasfera, a svakako jedan od najneočekivanijih je odlazak Dominika Livakovića u Barselonu.
Neočekivani transfer je otvorio mnoga pitanja kod ljubitelja fudbala, a sada je postalo sasvim jasno koja je bila namera čelnika Barselone.
Ovaj 31-godišnji hrvatski reprezentativac bio je do nedavno član Fenerbahčea, gde je bio prvi golman. Međutim, takvu ulogu neće imati u Barseloni.
Livaković je potpisao ugovor do 2030. godine sa jasnim planom. Barseloni je trebao kvalitetan rezervni golman Đoanu Garsiji. U početku je bila priča da će Livaković na pozajmicu, a da će naredne godine zameniti na mestu drugog čuvara mreže Vojćeha Šćešnog, međutim ispostavilo se da je Poljak već sada jednom nogom u penziji.
Najbolji opis dao je španski novinar Luis Karasko.
"Njegov dolazak unosi popriličan mir. Bilo bi nepromišljeno ostaviti sve u rukama Šćešnog. Da se Đoan Garsija prehladi, golmanska pozicija bi ostala poprilično nezaštićena".