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Prelazni rok u Evropi završen je u utorak.

Bilo je puno iznenađujućih trasfera, a svakako jedan od najneočekivanijih je odlazak Dominika Livakovića u Barselonu.

1/5 Vidi galeriju Dominik Livaković Foto: Sergei GAPON / AFP / Profimedia, EPA

Neočekivani transfer je otvorio mnoga pitanja kod ljubitelja fudbala, a sada je postalo sasvim jasno koja je bila namera čelnika Barselone.

Ovaj 31-godišnji hrvatski reprezentativac bio je do nedavno član Fenerbahčea, gde je bio prvi golman. Međutim, takvu ulogu neće imati u Barseloni.

Livaković je potpisao ugovor do 2030. godine sa jasnim planom. Barseloni je trebao kvalitetan rezervni golman Đoanu Garsiji. U početku je bila priča da će Livaković na pozajmicu, a da će naredne godine zameniti na mestu drugog čuvara mreže Vojćeha Šćešnog, međutim ispostavilo se da je Poljak već sada jednom nogom u penziji.

Najbolji opis dao je španski novinar Luis Karasko.

"Njegov dolazak unosi popriličan mir. Bilo bi nepromišljeno ostaviti sve u rukama Šćešnog. Da se Đoan Garsija prehladi, golmanska pozicija bi ostala poprilično nezaštićena".