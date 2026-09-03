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Fudbaleri Real Sosijedada i Selte odigrali su večeras u San Sebastijanu nerešeno 0:0, u utakmici šestog kola španske Primere.

La liga 2026/2027 Foto: Inigo Alzugaray / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia, LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Maciej Rogowski / imago sportfotodienst / Profimedia

Real Sosijedad nakon četiri odigrane utakmice zauzima 11. mesto na tabeli španskog prvenstva sa četiri boda, a Selta je 16. sa dva boda.

Sledeći meč Real Sosijedad igra na gostovanju protiv Elčea, dok Selta gostuje Hetafeu.

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Barselona, Real, navijači, El klasiko, fudbal Izvor: Kurir