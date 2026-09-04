SADA JE JASNO ZAŠTO JE MIMOVIĆ IZIGNORISAO ZVEZDU: Desni bek dobio ponudu koja se ne odbija!
FK Crvena zvezda želela je da poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u svoje redove vrati Ognjena Mimovića. Ali...
Posle pregovora između čelnika Crvene zvezde i Fenerbahčea o mogućoj pozajmici, fudbaler je odbio da se vrati na Marakanu.
Neočekivana vest iz Istanbula
Ostali su zatečeni ljudi iz Crvene zvezde odlukom Ognjena Mimovića (21), jer je nisu očekivali. Spekulisamo se da desni bek reprezentacije Srbije želi da ostane u Turskoj i bude na oku ljudima iz Fenerbahčea, a onda je iz Istanbula došla krajnje neočekivana vest.
Informacija koja u potpunosti objašnjava odluku Ognjena Mimovića da se ne vrati u Crvenu zvezdu. Naime, Fenerbahče je licencirao srpskog fudbalera za Ligu šampiona i on će tokom jesenjeg dela sezone igrati za taj klub. Činjenica je da je Mimović imao sjajne pripreme i da je ostavio odličan utisak na trenera Ismaila Kartala.
Žestoka konkurencija
S obzirom da je šef struke Fenera u dogovoru sa rukovodstvom kluba i svojim stručnim štabom doneo odluku da licencira Ognjena Mimovića, sasvim je jasno zašto je fudbaler odbacio bilo kakvu mogućnost povratka u Beograd. Jednostavno, želi da se bori za svoje mesto u timu, a konkurencija mu je žestoka, u vidu Portugalca Nelsona Semeda i reprezentativca Turske Merta Muldura.
Očigledno je da trener Fenerbahčea Ismail Kartal smatra da mu je Mimović potreban u rotaciji, jer će klub da se pored Lige šampiona, bori za titulu u Turskoj, kao i za trofej u nacionalnom kupu. U dosadašnjem delu sezone Srbin nije bio nijednom ni na klupi Fenera.
Ognjen Mimović ima iskustvo igranja u Ligi šampiona i to iz vremena kada je nosio dres Crvene zvezde. U Fenerbahče je stigao u leto 2025. za 6.700.000 evra. Međutim, nije se nametnuo u novom klubu, pa je bio na pozajmicama u ruskom Zenitu i kiparskom Pafosu.