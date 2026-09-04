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FK Crvena zvezda želela je da poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka u svoje redove vrati Ognjena Mimovića. Ali...

Posle pregovora između čelnika Crvene zvezde i Fenerbahčea o mogućoj pozajmici, fudbaler je odbio da se vrati na Marakanu.

Ognjen Mimović u dresu srpske reprezentacije Foto: David Ramirez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Neočekivana vest iz Istanbula

Ostali su zatečeni ljudi iz Crvene zvezde odlukom Ognjena Mimovića (21), jer je nisu očekivali. Spekulisamo se da desni bek reprezentacije Srbije želi da ostane u Turskoj i bude na oku ljudima iz Fenerbahčea, a onda je iz Istanbula došla krajnje neočekivana vest.

Informacija koja u potpunosti objašnjava odluku Ognjena Mimovića da se ne vrati u Crvenu zvezdu. Naime, Fenerbahče je licencirao srpskog fudbalera za Ligu šampiona i on će tokom jesenjeg dela sezone igrati za taj klub. Činjenica je da je Mimović imao sjajne pripreme i da je ostavio odličan utisak na trenera Ismaila Kartala.

1/11 Vidi galeriju Ognjen Mimović Foto: Starsport, Www.crvenazvezdafk.com

Žestoka konkurencija

S obzirom da je šef struke Fenera u dogovoru sa rukovodstvom kluba i svojim stručnim štabom doneo odluku da licencira Ognjena Mimovića, sasvim je jasno zašto je fudbaler odbacio bilo kakvu mogućnost povratka u Beograd. Jednostavno, želi da se bori za svoje mesto u timu, a konkurencija mu je žestoka, u vidu Portugalca Nelsona Semeda i reprezentativca Turske Merta Muldura.

Očigledno je da trener Fenerbahčea Ismail Kartal smatra da mu je Mimović potreban u rotaciji, jer će klub da se pored Lige šampiona, bori za titulu u Turskoj, kao i za trofej u nacionalnom kupu. U dosadašnjem delu sezone Srbin nije bio nijednom ni na klupi Fenera.

Ognjen Mimović ima iskustvo igranja u Ligi šampiona i to iz vremena kada je nosio dres Crvene zvezde. U Fenerbahče je stigao u leto 2025. za 6.700.000 evra. Međutim, nije se nametnuo u novom klubu, pa je bio na pozajmicama u ruskom Zenitu i kiparskom Pafosu.