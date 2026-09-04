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Dušan Vlahović je u žiži pažnje po dolasku u Bešiktaš. Prvo, zbog samog transfera, a potom sjajnog početka mandata - tri gola, a onda i majice koja je izazvala lavinu komentara.

Naime, Turska je slavila Dan pobede i to su obeležili svi tamošnji sportski klubovi. Među njima je i Bešiktaš, čiji igrači su nosili majice sa likom Kemala Ataturka, vojskovođom, koji se smatra osnivačem moderne turske države.

Upravo je ta majica na grudima Vlahovića bila povod za lavinu komentara. Čini se da dugo neka situacija nije izazvala ovoliko komentara kao ova "sporna fotografija".

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

S jedne strane osuda, a s druge pohvale za Dušane. Mnogi nisi upućeni u lik i delo Ataturka, naravno iz ugla srpskog naroda, pa su razapeli Vlahovića...

Foto: Društvene Mreže

Oni koji su malo bolje upoznati sa istorijom (iz ugla našeg naroda) imali su potpuno drugačije komentare.

Foto: Društvene Mreže

Foto: Društvene Mreže

Ko je bio Ataturk - veliki prijatelj srpskog naroda

Mustafa Kemal Ataturk je imao izuzetno poštovanje prema Srbiji, srpskom narodu i posebno kralju Aleksandru I Karađorđeviću, sa kojim je gradio temelje moderne saradnje i prijateljstva između Turske i Kraljevine Jugoslavije.

Ataturk i kralj Aleksandar I Karađorđević uspeli su da izgrade iskreno lično i državno prijateljstvo, prevazišavši istorijske sukobe svojih naroda.

Njihova saradnja krunisana je stvaranjem Balkanskog pakta 1934. godine, a Ataturk je nakon atentata na kralja Aleksandra proglasio trodnevnu žalost u Turskoj duboko pogođen njegovom smrću.

Dodaćemo: Ataturk je stavio tačku na ozloglašeno Osmanlijsko carstvo...