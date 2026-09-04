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Francuski fudbaler Đilijan Ngesan potpisao je za Liverpul, saopštio je engleski klub.

Kako je saopšteno, Ngesan (18) je kupljen od Sent Etjena, ali će do kraja ove sezone igrati za Brest kao pozajmljen igrač, posle čega će doći u Liverpul.

Novi član Liverpula je igrao za sve mlađe kategorije reprezentacije Francuske.

Potez "redsa" koji se tumači kao: zalog za budućnost. Videćemo da li će Đilijan dočekati svojih pet minuta u dresu slavog kluba sa Enfilda.

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Miloš Kerkez gol za Liverpul Izvor: Arena Sport