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Jovan Mijatović otvorio je dušu i u velikom intervju za Meridian sport pričao na razne teme.

Mladi srpski fudbaler na početku razgovora dotakao sa trenutnog momenta i situacije sa povredom.

“Doživeo sam mali peh na startu sezone, povredio sam zglob, ali nadam se da ću ubrzo moći da se vratim na teren i pomognem ekipi. Lepo mi je u Braunšvajgu, polako hvatam zalet i mislim da su najbolji fudbalski dani ispred mene. Bez obzira na to što je reč o drugoj ligi, u Nemačkoj je fudbal izuzetno zahtevan. Što u smislu taktike, što u smislu toga da su ekipe uglavnom čvrste. Prolećni deo sezone mi je poslužio za adaptaciju, ali kao što rekoh – najbolje partije tek dolaze. Moram da pohvalim ekipu, trenera i sve ljude u klubu. Zaista profesionalna i stabilna sredina kakva mi je bila potrebna za samopouzdanje. Grad je sjajan, ljudi takođe”, počeo je Mijatović razgovor.

1/9 Vidi galeriju Jovan Mijatović u dresu Crvene zvezde Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Usledio je pogled kad budućnosti...

“Ne žurim nigde. Imam 21 godinu, gde kasnim? Iz ove perspektive možda deluje da sam prerano otišao u inostranstvo, ali to je današnji fudbal. Retko ko ostaje duže od sezonu, dve, pogotovo u Srbiji. U tom momentu sam želeo da ostanem u Zvezdi, ali sam znao i da je to izuzetno dobra ponuda za klub. Na kraju sam i ja prelomio da odem u Njujork, u klub koji je deo Siti grupe. Generalno, teško je odbiti celu tu priču, znajući da možeš da zaigraš u Mančester Sitiju. Lično mi je žao što nisam ostavio dublji trag na Marakani, ali ne gledam u prošlost. Fokusiran sam na ono što sledi, a dovoljno poznajem sebe i znam da mi je kao napadaču – samopouzdanje od ključne važnosti. To sve ide s golovima, tako da – čim bude krenulo, siguran sam da će sve doći na svoje. Mogu samo da kažem da nikada u životu nisam bio gladniji golova nego danas, i to mi je dovoljno da znam da će sve biti kako treba.”

Iz ove perspektive je svima jasno da je Mijatovićev odlazak iz Zvezde bio preuranjen, ali..

“U suštini, ja sam sa 18 godina otišao iz Beograda u Njujork, velika je to promena. Mislim da ljudi nisu često ni svesni šta sve to nosi sa sobom. Odvojenost od porodice, ne u drugom gradu, već na drugom kontinentu. Drugačije je sve kada si stranac, i što se tiče života, i što se tiče fudbala, ali kao što rekoh – ne volim da se vraćam na prošlost. Sigurno sam i ja neke stvari mogao bolje da uradim. Ne kajem se ni zbog jedne odluke, jer sve to gledam kao neki svoj put koji će da me dovede tamo gde treba.”

Ne treba zaboraviti da je Mijatović bio začetnik talasa mladih i talentovanih fudbalera koji su Zvezdi donosili ogromnu zaradu.

“Sve je krenulo od mene, pa i Koste Nedeljkovića, s tim da sam ja još pre njega prebačen u prvi tim, kod Miloša Milojevića. Počeo sam sezonu u Grafičaru, krenulo je sve kako treba i onda sam dobio “devetku” i poziv da se priključim seniorima. Zahvalan sam treneru Milojeviću na šansi, mislim da je sjajan stručnjak i da će se kad-tad vratiti u Zvezdu, ali sam najbolje partije imao posle kod Baraka Bahara. Adaptirao sam se, dobio šansu i iskoristio je. Mislim da bi na proleće to bilo još bolje, ali eto, raspucao se tad i Šerif Endiaje. Sve u svemu, drago mi je što navijači i dalje pamte neke golove koje sam postigao za Zvezdu te jeseni kod Bahara, a koji su bili krucijalni za šampionsku trku. Krivo mi je i zbog dva poništena gola na derbiju. I dalje mi nekad te situacije prođu kroz glavu.”

I sam Mijatović je iznenađen zbog onoga što se izdešavalo u Zvezdi tokom leta.

“Žao mi je što Zvezda prolazi kroz turbulentan period. Svašta se izdešavalo ovog leta, iskreno nisam mogao ni da pretpostavim da će Dejan Stanković otići. Nekako je sve mirisalo da će se igrati Liga šampiona. Na kraju i ta čudna utakmica protiv Plzenja u Češkoj… I meni kao navijaču je teško palo, a mogu misliti kako su to podneli ljudi iz kluba. Ostaje nam da verujemo da je Rijera pravo rešenje za Zvezdu i da će se u Ligi konferencije stići što dalje.“

U nedelju od 19 časova će se sastati Zvezda i Partizan u okviru 180. večitog derbija. Mijatović daje prednost bivšem klubu…

“Specifičan trenutak za derbi. I u Partizanu je turbulentna situacija, ali ne treba ih potceniti. Saša Ilić je perspektivan trener, deluje da ima poverenje od kluba i igrača, mada iskreno – mislim da je kvalitet na Zvezdinoj strani. Kad god je gusto, zna se da Ivanić i Katai rešavaju utakmice, i verujem da je to godinama Zvezdina prednost. Uz to, opasan je i Kostov. Znam kakav je osećaj kada kao Zvezdino dete igraš derbi, verujem da će imati motiv više. I stranci će sigurno želeti da se dodatno dokažu, pogotovo jer evropske kvalifikacije nisu bile u skladu sa očekivanjima.”

00:30 Izlazak fudbalera Viktorije i Crvene zvezde Izvor: MONDO

Standardan je u mladoj reprezentaciji Srbije. Narednog leta ga očekuje Euro, a veruje da će uskoro skrenuti pažnju i Veljka Paunovića.