Partizan će u nedelju od 19 časova na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde , u utakmici osmog kola Super lige Srbije .

Navijači crno-belih mogu da kupe karte samo za južnu tribinu, po ceni od 600 dinara, a prodaja ulaznica će se vršiti isključivo na blagajnama stadiona Partizana danas i u subotu u terminu od 10 do 17 časova, kao i u nedelju od 12 časova do početka utakmice.