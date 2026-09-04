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Partizan će u nedelju od 19 časova na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv gradskog rivala, ekipe Crvene zvezde, u utakmici osmog kola Super lige Srbije.

Navijači crno-belih mogu da kupe karte samo za južnu tribinu, po ceni od 600 dinara, a prodaja ulaznica će se vršiti isključivo na blagajnama stadiona Partizana danas i u subotu u terminu od 10 do 17 časova, kao i u nedelju od 12 časova do početka utakmice.

179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić

Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice uz lični identifikacioni dokument.

Partizan zauzima 11. mesto na tabeli Super lige Srbije sa sedam bodova iz šest mečeva, dok je Crvena zvezda prva sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica.

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Saša Ilić o novom početku FK Partizan Izvor: MONDO/Dušan Ninković