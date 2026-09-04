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Prvi ovosezonski duel dva najtrofejnija srpska kluba na programu je u nedelju od 19 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Crvena zvezda u meč ulazi kao prva na tabeli sa maksimalnih 15 bodova iz pet utakmica, dok Partizan, nakon loše forme na početku sezone, zauzima 11. mesto sa sedam bodova iz šest mečeva.

Za šefove stručnih štabova oba kluba će ovo biti prvi "večiti" derbi u kom će učestvovati u ulozi trenera.

Albert Rijera je, nakon preuzimanja ekipe Zvezde pre manje od mesec dana, predvodio crveno-bele do pobeda u državnom prvenstvu nad Čukaričkim (4:0) i Zemunom (2:0), dok je u dvomeču plej-ofa za plasman u Ligu Evropa izgubio od Viktorije iz Plzenja, nakon što je češki tim u revanšu uspeo da preokrene tri gola zaostatka iz prve utakmice.

Sa druge strane, trener Partizana Saša Ilić je u "večitim" derbijima više puta učestvovao kao igrač, u mnogima i kao kapiten crno-belih.

Ilić je ekipu Partizana preuzeo pred početak ove sezone, koju su crno-beli loše započeli. U svojih prvih pet utakmica u Super ligi Srbije, ekipa Partizana zabeležila je samo jednu pobedu, uz jedan remi i tri poraza.

U prethodnom kolu je uspela da pobedom nad OFK Beogradom (3:1) prekine svoj niz od tri uzastopna poraza u državnom prvenstvu, a u duel sa Crvenom zvezdom ulazi i nakon eliminacije iz evropskih takmičenja, nakon što je, uprkos pobedi u revanš meču, izgubila u dvomeču plej-ofa za plasman u Ligu konferencija protiv Hetafea.

1/11 Vidi galeriju 179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić

Uprava Partizana i Ilić su prethodno najavili da će nakon dvomeča protiv Hetafea podneti ostavke, ali su ipak odlučili da, zbog podrške koju su dobili od navijača crno-belih, promene odluku i ostanu na svojim funkcijama u klubu.

Crvena zvezda je pobedila u poslednja četiri međusobna duela sa Partizanom, dok su crno-beli poslednju pobedu nad svojim gradskim rivalom ostvarili 20. decembra 2023. godine.

Drugoplasirana Vojvodina će u nedelju od 21 čas u Novom Sadu dočekati Zemun.

Klub iz Novog Sada zabeležio je četiri pobede u svojih poslednjih pet mečeva u Super ligi Srbije, dok će Zemun u duelu sa Vojvodinom gledati da prekine svoj niz od šest uzastopnih poraza u državnom prvenstvu.

Vojvodina je druga na tabeli sa 15 bodova iz sedam utakmica, dok Zemun nakon takođe sedam odigranih mečeva zauzima poslednje, 14. mesto sa samo jednim bodom, osvojenim u prvom kolu protiv Partizana.

Trećeplasirani IMT će u ponedeljak od 20 časova, na gostujućem terenu u Staroj Pazovi, igrati protiv OFK Beograda.

Nakon tri uzastopna trijumfa na samom početku sezone, za IMT su usledile tri vezane utakmice bez pobede (dva poraza i remi).

Klub sa Novog Beograda je ipak taj niz uspeo da prekine u prošlom kolu pobedom nad ekipom Mladosti iz Lučana (2:0).

IMT je treći na tabeli sa 13 bodova iz sedam utakmica, dok OFK Beograd zauzima 10. mesto sa osam bodova iz takođe sedam mečeva.

Četvrtoplasirana Mladost iz Lučana će u subotu od 20 časova dočekati Radnički iz Niša.

Nakon što je sezonu započela sa šest vezanih utakmica bez poraza (četiri remija i dve pobede), ekipa Mladosti je u prošlom kolu izgubila od IMT-a, dok je niški Radnički jedini trijumf u sezoni upisao u trećem kolu protiv Zemuna.

Mladost je četvrta na tabeli sa 10 bodova iz sedam utakmica, dok Radnički iz Niša zauzima pretposlednje, 13. mesto sa pet bodova iz šest mečeva.

Petoplasirani Radnički 1923 će u subotu od 20 časova, na gostujućem terenu u Šapcu, igrati protiv Mačve.

Klub iz Kragujevca je neporažen na svoje poslednje četiri utakmice u državnom prvenstvu (tri pobede i remi), dok je Mačva, nakon što je sezonu započela sa tri uzastopna poraza, uspela da popravi formu i u svoje poslednje četiri utakmice do bodova dođe kroz dve pobede i jedan remi.

Radnički 1923 je peti na tabeli sa 10 bodova iz šest utakmica, dok Mačva zauzima 12. mesto sa sedam bodova iz sedam mečeva.

Šestoplasirani Čukarički će u subotu od 18 časova, na gostujućem terenu u Surdulici, igrati protiv Radnika.

Klub sa Banovog brda je u poslednja dva kola pretrpeo ubedljive poraze od Vojvodine (0:5) i Crvene zvezde (0:4), dok je Radnik porazom od Železničara iz Pančeva (1:5) u prethodnom kolu prekinuo svoj niz od dva vezana trijumfa.

Čukarički je šesti na tabeli sa 10 bodova iz sedam utakmica, dok je Radnik osmi sa osam bodova iz šest mečeva.

U preostaloj utakmici osmog kola, sedmoplasirani Železničar iz Pančeva će danas od 19 časova igrati na gostujućem terenu protiv Novog Pazara.

Klub iz Pančeva u duel sa Novim Pazarom ulazi nakon pobede nad Radnikom, kojom je prekinuo svoj niz od tri vezane utakmice bez trijumfa u državnom prvenstvu, dok je Novi Pazar bez pobede u prethodna dva kola (remi i poraz).

Oba kluba imaju po osam bodova, Železničar je sedmi sa pet odigranih utakmica, a Novi Pazar deveti sa sedam odigranih mečeva.

Parovi osmog kola Super lige Srbije: Petak: Novi Pazar - Železničar (19.00) Subota: Radnik - Čukarički (18.00) Mačva - Radnički 1923 (20.00) Mladost - Radnički Niš (20.00) Nedelja: Crvena zvezda - Partizan (19.00) Vojvodina - Zemun (21.00) Ponedeljak: OFK Beograd - IMT (20.00)