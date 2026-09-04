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Nekadašnji argentinski reprezentativac Serhio „Kun” Aguero našao se u centru velikog skandala nakon što je njegovo ime isplivalo u okviru opsežne istrage o trgovini narkoticima.

Sve je počelo kada je Ministarstvo unutrašnjih poslova Argentine prošle nedelje lišilo slobode Pabla Alvareza, poznatijeg pod nadimkom „Bebote”, za koga se sumnja da je bio na čelu međunarodne kriminalne mreže specijalizovane za šverc droge. Slučaj je dobio novu dimenziju kada su istražitelji u sklopu akcije došli i do proslavljenog fudbalera.

Kako prenosi portal La Politica, Aguerovo ime figurira među vlasnicima kompanija za koje se sumnja da su služile kao paravan za pranje novca stečenog ilegalnim aktivnostima.

1/6 Vidi galeriju Serhio Aguero Foto: EPA/JORGE ZAPATA, Profimedia

Fokus istražnih organa je na njegovoj organizaciji „Kru Tickets”, primarno osnovanoj za prodaju ulaznica za esport događaje, dok je u zaplenjenim telefonima osumnjičenih pronađena i direktna prepiska sa bivšim asom Mančester sitija.

Ipak, zvanične potvrde o njegovoj direktnoj umešanosti i dalje nema. Prvi rezultati istrage ukazuju na mogućnost da je Aguero bio žrtva manipulacije, s obzirom na to da su se članovi kartela navodno predstavljali pod lažnim identitetima, te da nekadašnji golgeter nije bio svestan pravih aktivnosti svojih sagovornika.