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Ovo prestižno priznanje stiglo je na osnovu najnovijeg istraživanja renomiranog Međunarodnog centra za sportske studije (CIES) iz Švajcarske.

U opsežnoj analizi koja je obuhvatila klubove iz 50 najjačih svetskih liga, CIES je kao primarni kriterijum uzeo udeo ukupne prvenstvene minutaže poverene igračima koji u trenutku izlaska na teren nisu napunili 21 godinu.

1/6 Vidi galeriju FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Podaci pokazuju da su crno-beli izbio u sam svetski vrh sa čak 37 odsto odigranih minuta u domaćem prvenstvu tokom ove godine, što potvrđuje jasnu opredeljenost kluba iz Humske ka razvoju mladih talenata.

Ispred beogradskog velikana na globalnoj listi našla su se samo dva kluba, danski Nordsjeland, koji drži ubedljivo prvo mesto sa neverovatnih 48,1 odsto minutaže predviđene za mlade igrače, i francuski Strazbur, koji je za dlaku prestigao Partizan na drugom mestu sa 37,9 odsto.