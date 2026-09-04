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Pred put u Surdulicu o očekivanjima od utakmice govorio je Zlatan Šehović, koji je istakao da Čukarički ima samo jedan cilj, pobedu.

„Tradicionalno je gostovanje u Surdulici teško, uz to nas očekuje i dug put. Radnik je ekipa koja većinu pozitivnih rezultata ostvaruje na svom terenu i znamo šta nas čeka. Ipak, mi imamo svoj cilj, a to su tri boda. Idemo u Surdulicu sa željom da pobedimo“, bez ustručavanja je poručio levi bek Brđana Zlatan Šehović.

Imao je Čukarički mnogo problema sa povredama u prethodnom periodu, ali je utisak da je i u desetkovanom sastavu protiv Crvene zvezde i Vojvodine klub sa Banovog brda morao bolje.

„Imali smo problema sa povredama, imamo ih i dalje, ali dosta igrača nam se u međuvremenu vratilo. Sigurno je da sada sa jačim i iskusnijim rosterom ulazimo u ovaj veoma važan meč. Svesni smo da smo u prethodne dve utakmice mogli bolje, ali sada je najvažnije ono što je pred nama.“

U klub su stigla i dva velika pojačanja, Nikola Stanković i Đorđe Jovanović. Obojica dobro poznaju srpski fudbal, ali i Čukarički. Koliko će vam značiti u nastavku sezone?

„Njihovo iskustvo i kvalitet sigurno će nam mnogo pomoći. Radi se o dvojici igrača koji su se već dokazali u našoj ligi, a uz to dobro poznaju Čukarički, s obzirom na to da su već igrali u našem klubu. Njihovim dolaskom dobili smo dodatni kvalitet, ali i veću konkurenciju u ekipi. Verujem da će nam obojica mnogo značiti u nastavku prvenstva“, napomenuo je Šehović.

1/8 Vidi galeriju Proslava 100 godina FK Čukarički Foto: Fk Čukarički

Da li su prethodne dve utakmice možda malo uticale na samopouzdanje ekipe ili na tom planu nema problema pred gostovanje Radniku?

„Nisu, naprotiv. Ove nedelje smo odlično trenirali. Prethodne utakmice smo ostavili iza sebe, jer ne možemo da vratimo vreme niti bilo šta da promenimo. Sada gledamo samo napred. Želimo da se vratimo na pobednički kolosek i da ponovo budemo ekipa kakva smo bili pre te dve utakmice.“

Za kraj, Šehović je još jednom govorio o kvalitetima ekipe iz Surdulice.

„Radnik je tradicionalno neugodan protivnik za sve ekipe, posebno na svom terenu. Pred svojim navijačima igraju sa mnogo energije i upravo u Surdulici osvajaju najveći broj bodova. Po utakmicama koje sam gledao, vidi se da igraju veoma energično i timski. Međutim, to nas ne remeti. Spremni smo, znamo šta želimo i na nama je da ispunimo naš cilj. U Surdulicu idemo po pobedu i tri boda“, zaključio je Zlatan Šehović.