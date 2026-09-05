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"Analizirali smo utakmicu, videli dobre i loše stvari sa tog meča i potpuno se posvetili narednom rivalu. Kada se pobeđuje, naravno, uvek je bolja energija i atmosfera. Imali smo jedan trening više ove nedelje i spremni smo za meč u nedelju", rekao je Savić, a preneo klub.

Trener Vojvodine upozorio je da pozicija Zemuna na tabeli i trenutni broj bodova ne odražavaju pravi kvalitet predstojećeg rivala.

"Prikazali su mnogo više na terenu nego što to govori bodovni saldo. Protiv Crvene zvezde imali su šansu u finišu da dođu do gola i boda, ali su potom primili gol iz kontranapada. Uzeli su bod protiv Partizana. Pogledali smo sve njihove utakmice od početka sezone i pokazali su više nego što pokazuju tabela i broj bodova", istakao je Savić.

Šef stručnog štaba Vojvodine očekuje maksimalno ozbiljan pristup svojih igrača.

"Dupli oprez je potreban. Nije fraza ovo što govorim, jer ko je gledao utakmice Zemuna, zna zašto to kažem. Sigurno nas čeka jedan zahtevan meč. Mislim da i igrači sve to razumeju i, po svemu što sam video ove nedelje, dočekujemo taj meč maksimalno fokusirani i motivisani", rekao je on.

1/11 Vidi galeriju Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Savić je pozvao navijače da u što većem broju dođu na stadion "Karađorđe".

"Baš smo pričali unutar stručnog štaba, nekako je baš novosadski doći na stadion i biti uz svoju Vojvodinu. Termin je lep, nedelja uveče, nisu više tolike vrućine, idealno veče za dolazak na utakmicu. Pozivam navijače da dođu u što većem broju", dodaje Savić.

Nakon duela sa Zemunom sledi reprezentativna pauza, koja će Vojvodini poslužiti za dodatni rad i svojevrsne mini-pripreme.

"Izuzetno nam je to značajno. Došli smo u momentu kada je sezona već počela, pa će nam taj period poslužiti odlično za jedne mini-pripreme. To nam je zaista od velikog značaja. Naravno, biće tu i deo za odmor, koji je takođe potreban timu", zaključio je Savić.