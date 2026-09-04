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Višenedeljna saga je okončana! Hulijan Alvarez se vratio treninzima Atletiko Madrida i konkurisaće za tim za predstojeće nimalo lako gostovanje Atletik Bilbau, potvrdio je trener prestoničkog kluba Dijego Simeone.

Nedvosmislena želja da karijeru nastavi u Barseloni, nedovoljna spremnost da zaigra posle Svetskog prvenstva, ali i bolest uticali su na nešto sporiji Alvarezov ulazak u sezonu.

Cela druga polovina avgusta protekla je u vestima da li je trenirao ili ne, ali poslednje slike sa Atletikovog treninga jasno ukazuju da je Hulijan načisto da od njegovog prelaska u Barselonu ovog leta nema ništa.

Kada je tako, onda Argentinac mora da se pomiri da je do daljeg Atletikov, počev od sutrašnjeg gostovanja u Bilbau, gde će prema rečima Simeonea konkurisati za tim.

"Trenira veoma dobro i konkurisaće za tim. Nadamo se najboljem od njega i od ostatka tima. Uvek gledam napred, pred nama je dosta izazova tokom sezone. Idemo meč po meč u želji da izgledamo što bolje", rekao je Simeone.

1/10 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Ocenjujući Alvarezovu situaciju tokom leta, Simeone je sa filozofske strane istakao šta misli o svemu.

"Potpuno mi je jasno: za mene je život pun prilika. A Hulijan sada ima priliku da uradi stvari kako treba. Često provodimo vreme sudeći drugima, a treba da se fokusiramo na to da to radimo manje, a da učimo više. Nadam se da je ovo za njega bilo iskustvo iz kog je nešto naučio. I da je srećan, i kao što mu je Futre, kome šaljem zagrljaj, juče rekao u jednom lepom videu, da to uradi postizanjem golova", zaključio je Simeone pred meč koji je na programu sutra od 16:15 na stadionu "San Mames" u Bilbau.

Podsetimo, Alvarez je od starta sezone odigrao svega 23 minuta. Bilo je to u remiju protiv Viljareala u Madridu 23. avgusta, kada je izviždan od Atletikovih navijača.

Predstojeće gostovanje Atletika u Bilbau stiže samo četiri dana pred puta u Liverpul na okršaj Lige šampiona, pa očekujte nešto oprezniji duel i mali broj golova.