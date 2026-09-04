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Kako prenosi Bi Bi Si (BBC), odluka je doneta kao "privremeni aranžman" nakon razgovora dva kluba i Škotske profesionalne fudbalske lige (SPFL), a usledila je posle nezavisne istrage Fudbalskog saveza Škotske o incidentima tokom četvrtfinala Škotskog kupa prošle sezone na stadionu Ajbroks.

Taj meč, odigran 8. marta, obeležili su neredi i upadi navijača oba kluba na teren nakon što je Seltik slavio u penal-seriji. Na utakmici je bilo oko 8.000 gostujućih navijača, što je bilo znatno više nego na prethodnim ligaškim duelima dva najveća kluba iz Glazgova, s obzirom na drugačija pravila prodaje ulaznica u Škotskom kupu.

Rendžers je za predstojeći duel Liga kupa, koji je na programu 13. septembra na Ajbroksu, predložio da Seltiku pripadne smanjena kvota od 300 ulaznica, ali je gostujući klub odbio ponudu. Samo nedelju dana kasnije dva tima sastaju se i u prvenstvu na Seltik parku.

Fudbalski savez Škotske je prošlog meseca odlučio da oba kluba naredne domaće utakmice u Škotskom kupu odigraju pred praznim tribinama.

"Ovaj privremeni aranžman omogućiće klubovima, zajedno sa SPFL-om, policijom Škotske i drugim relevantnim institucijama, da detaljno razmotre zaključke i preporuke nezavisne istrage, preduzmu neophodne mere i obezbede dovoljno vremena za temeljno planiranje budućih utakmica", navodi se u saopštenju SPFL-a.

Dodaje se da će odluka doneti veću sigurnost navijačima i organizatorima utakmica, uz izbegavanje novih neizvesnosti oko raspodele ulaznica.

"Sve strane su se obavezale na konstruktivnu saradnju tokom ovog perioda, pri čemu bezbednost ostaje prioritet", saopštio je SPFL.

1/23 Vidi galeriju Seltik - Rendžers, Old Firm derbi Foto: Andrew Milligan / PA Images / Profimedia, Joeran Steinsiek / imago sportfotodienst / Profimedia

Martovski susret bio je prvi put od 2018. godine da su navijači Seltika dobili kompletan sektor 'Broomloan Road' na Ajbroksu. Nakon toga su se kvote za gostujuće navijače na Ajbroksu i Seltik parku menjale u nizu uzajamnih odluka dva kluba, od oko 800 ulaznica do potpunog ukidanja gostujućeg sektora.

Dogovorom postignutim prošle godine bilo je predviđeno da gostujućim navijačima pripadne oko pet odsto kapaciteta stadiona, odnosno između 2.500 i 3.000 mesta, na ligaškim utakmicama tokom 2025. i 2026. godine.

(Beta)