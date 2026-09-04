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Trener fudbalera Rdničkog iz Niša Marko Neđić izjavio je da njegova ekipa u duelu protiv Mladosti u osmom kolu Super lige Srbije "ima imperativ pobede".

"Imamo imperativ pobede, za nas je ključno da se rezultatski vratimo na kolosek. U prošlom kolu smo propustili da upišemo veoma bitnu pobedu, koja bi nas uvela u mirniji tok. Radimo sa tim pritiskom, što je normalno. Momci znaju šta ih očekuje", rekao je Neđić, a preneo klib.

Trener Radničkog očekuje težak duel protiv iskusne ekipe Mladosti.

"Čeka nas jedna iskusna, ustvari najiskusnija ekipa u ligi, najstarija, pokazali su do sada da su izuzetno kvalitetni. Spremni smo na sve te neke stvari. A na nama je, ponavljam, imperativ pobede", rekao je on.

Govoreći o igri narednog rivala, Neđić je naveo da Mladost veliki deo vremena provodi u niskoj zoni i vreba prilike iz tranzicije.

"Provode dosta vremena u niskoj zoni, čekaju svoju šansu iz tranzicija. Mnogo su iskusnija ekipa i znaju šta hoće, predvođeni takođe najiskusnijim trenerom u ligi. Mi moramo, kako znamo i umemo, da se prilagodimo. Teren je veštački, moći će da se igra, što je dobro. Na nama je, kako mi budemo radili, tako će biti. Ukoliko igrači budu izvršavali ono što tražimo od njih i za šta smo se spremali, ako izgledamo onako kako hoćemo, trebalo bi i rezultat da dođe", dodao je Neđić.

Napadač Radničkog Miloš Spasić veruje da njegov tim uz maksimalno zalaganje može doći do pozitivnog rezultata.

"Očekuje nas jedna veoma bitna i teška utakmica protiv veoma kvalitetne i iskusne ekipe. Dobro smo ih analizirali, znamo njihove kvalitete. Isto tako znamo i naše kvalitete. Ako budemo igrali kao što treniramo i ispoštujemo sve što se dogovorimo, mislim i verujem da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Sigurno je da ćemo dati maksimum i nadam se da ćemo se vratiti sa pozitivnim rezultatom i da se radujemo", kazao je Spasić.

(Beta)