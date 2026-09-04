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Crvena zvezda ulazi u 180. Večiti derbi sa maksimalnim učinkom u Superligi, ali Albert Rijera još uvek ima jednu veliku dilemu oko startne postave. Španski trener razmišlja između Dimitrija Šarića i Stefana Gudelja za ulogu drugog bonusa.

Prema informacijama "Mozzart sporta", Bamba Dijeng je trenutno bliži mestu startera od Marka Arnautovića, dok bi debitantski nastup mogao da upiše i Japanac Juta Nakajama.

1/20 Vidi galeriju Marko Arnautović u dresu Crvene zvezde Foto: Starsport

U slučaju da Rijera izabere Šarića ili Gudelja, neko od standardnih prvotimaca moraće na klupu - Lukasen ili Bukari. Očekuje se da Zvezda ponovo zaigra u formaciji sa trojicom igrača u poslednjoj liniji u okršaju sa Partizanom.

Nakajama bi trebalo da bude u odbrani sa Milošem Veljkovićem, dok će u veznom redu važnu ulogu imati Rade Krunić i Timi Maks Elšnik. Ispred njih bi trebalo da budu Muhamed Čam i Vasilije Kostov.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Arnautović bi svoju šansu mogao da čeka sa klupe, pošto je Rijera tokom treninga uigravao Dijenga kao najisturenijeg igrača, uz Mirka Ivanića i Bukarija/Šarića po bokovima.

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