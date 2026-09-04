RIJERA PRESEKAO? Arnautović ne počinje derbi? Španac spremio veliko iznenađenje...
Crvena zvezda ulazi u 180. Večiti derbi sa maksimalnim učinkom u Superligi, ali Albert Rijera još uvek ima jednu veliku dilemu oko startne postave. Španski trener razmišlja između Dimitrija Šarića i Stefana Gudelja za ulogu drugog bonusa.
Prema informacijama "Mozzart sporta", Bamba Dijeng je trenutno bliži mestu startera od Marka Arnautovića, dok bi debitantski nastup mogao da upiše i Japanac Juta Nakajama.
U slučaju da Rijera izabere Šarića ili Gudelja, neko od standardnih prvotimaca moraće na klupu - Lukasen ili Bukari. Očekuje se da Zvezda ponovo zaigra u formaciji sa trojicom igrača u poslednjoj liniji u okršaju sa Partizanom.
Nakajama bi trebalo da bude u odbrani sa Milošem Veljkovićem, dok će u veznom redu važnu ulogu imati Rade Krunić i Timi Maks Elšnik. Ispred njih bi trebalo da budu Muhamed Čam i Vasilije Kostov.
Arnautović bi svoju šansu mogao da čeka sa klupe, pošto je Rijera tokom treninga uigravao Dijenga kao najisturenijeg igrača, uz Mirka Ivanića i Bukarija/Šarića po bokovima.
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