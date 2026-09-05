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IMT je u završnici prelaznog roka dobio novo pojačanje u ofanzivi. Beogradski klub angažovao je Karla Fabijena, fudbalera koji je prethodne sezone nastupao za bugarski Levski.

Fabijen može da igra na obe krilne pozicije, ali i kao centralni napadač, pa će treneru IMT-a Zoranu Popoviću pružiti dodatne opcije u napadu.

1/8 Vidi galeriju FK IMT 2026/27 Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Fudbaler rođen u Francuskoj ponikao je u Nansiju, a potom je igrao za Orlean, Virzon i Angulem, pre odlaska u Bugarsku. Tamo je nosio dres Slavije iz Sofije, a potom i Levskog, sa kojim je prošlog leta sporazumno raskinuo saradnju.

Za reprezentaciju Martinika Fabijen je odigrao 15 utakmica i postigao tri gola. Sada ga čeka novi izazov u srpskom fudbalu, gde će pokušati da se nametne u dresu novobeogradskih „Traktorista“.

IMT trenutno igra odličnu sezonu i posle sedam kola zauzima treće mesto na tabeli Superlige sa 13 bodova, pa bi Fabijen trebalo da bude dodatna opcija u ekipi koja je već napravila nekoliko iznenađenja.

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