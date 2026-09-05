Slušaj vest

Albert Rijera ovog vikenda postaće tek drugi strani trener u istoriji Crvene zvezde koji će ekipu voditi u večitom derbiju na Marakani. Španac će imati priliku da prekine ne baš slavnu tradiciju stranih stručnjaka na klupi crveno-belih.

Rijera je peti trener iz inostranstva, ne računajući stručnjake sa prostora bivše Jugoslavije, koji je preuzeo Crvenu zvezdu. Pre njega su crveno-bele vodili Valter Zenga, Zdenjek Zeman, Rikardo Sa Pinto i Barak Bahar.

Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Zanimljivo, svi zajedno su Zvezdu predvodili u svega četiri večita derbija. Jedini koji je uspeo da savlada Partizan bio je Valter Zenga. Italijan je u dva duela upisao pobedu i remi.

Zenga je slavio u 125. derbiju rezultatom 2:0, golovima Aleksandra Lukovića i Marka Perovića, dok je drugi susret završen bez pogodaka.

Zeman nije ni dočekao svoj prvi derbi, dok su Sa Pinto i Bahar doživeli poraze na gostovanjima kod Partizana. Portugalac je izgubio sa 1:0 golom Miloša Jojića u finišu, dok je Baharov tim poražen rezultatom 2:1, nakon čega je izraelski stručnjak dobio otkaz.

Sada je red na Rijeru. Španac će u nedelju prvi put voditi Crvenu zvezdu protiv Partizana na Marakani, a pobeda bi mu odmah donela posebno mesto u istoriji kluba.

Ne propustiteFudbalRIJERA PRESEKAO? Arnautović ne počinje derbi? Španac spremio veliko iznenađenje...
Albert Rijera
FudbalARNAUTOVIĆ BIO NA IZLAZNIM VRATIMA MARAKANE, JEDAN ČOVEK GA SPASIO! Ekskluzivno: Otkrivamo šta se dešavalo u Zvezdi poslednjeg dana prelaznog roka...
c1.png
FudbalCRVENA ZVEZDA IZDALA SAOPŠTENJE PRED VEČITI DERBI: Oglasio se klub sa Marakane!
FK Crvena zvezda
FudbalOČEKUJE NAS SPEKTAKL ZA VIKEND! Nastavlja se Super liga - sve oči su uprte u Ljutice Bogdana, Čuka gostuje u Surdulici, Mladost dočekuje Nišlije!
WhatsApp Image 2026-04-26 at 18.59.49.jpeg

BONUS VIDEO:

00:19
Albert Rijera najavio revanš sa Viktorijom Izvor: Kurir