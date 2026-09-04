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Evropska fudbalska unija aktivirala je uslovnu kaznu koju je beogradskom klubu izrekla 9. aprila 2025. godine, pa je Zvezdi zabranjena prodaja ulaznica gostujućim navijačima za narednu utakmicu u UEFA takmičenjima.

Pored zabrane organizovane podrške sa tribina, crveno-beli su kažnjeni i sa ukupno 98.250 evra zbog incidenata na revanš meču plej-ofa Lige Evrope protiv Viktorije Plzenj.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja navijača UEFA je Zvezdi izrekla kaznu od 40.000 evra, uz još jednu zabranu prodaje ulaznica gostujućim navijačima. Ta sankcija je, međutim, uslovno odložena na dve godine.

Beogradski klub mora da plati još 50.000 evra zbog prenošenja poruke neprimerene sportskom događaju, dok je dodatnih 8.250 evra kazne izrečeno zbog nedoličnog ponašanja ekipe.

Zvezda će tako 15. oktobra od 18.45 gostovati Luganu bez organizovane podrške sa tribina. Crveno-beli će četiri dana kasnije, 22. oktobra, na stadionu „Rajko Mitić“ ugostiti Kopenhagen.