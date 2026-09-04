Fudbaleri Novog Pazara savladali su Železničar 2:0, uz povratak Adema Ljajića na teren. Saznajte više o utakmici i ključnim momentima.
8. kolo
POBEDA NA POVRATKU ADEMA LJAJIĆA! Novi Pazar savladao Pančevce!
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Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Železničar iz Pančeva rezultatom 2:0 u utakmici osmog kola Superlige Srbije.
Susret je obeležio povratnički nastup Adema Ljajića.
Adem Ljajić Foto: Starsport
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Pazarci su poveli u 53. minutu. Kaheim Dikson je bio asistent, a Papa Amadi Gadio je pogodio za 1:0. Konačan rezultat postavljen je u 86. minutu, kada su Dikson i Skima Togbe zamenili uloge – Togbe je asistirao, a Dikson zatresao mrežu za 2:0.
Novi Pazar je ovim trijumfom stigao do 11 bodova i privremeno zauzeo četvrto mesto, dok je Železničar ostao na osam bodova iz šest odigranih utakmica.
U narednom kolu Novi Pazar gostuje Čukaričkom 12. septembra, dok će Železničar dan ranije u Pančevu dočekati Mačvu.
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