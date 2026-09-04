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Fudbaleri Novog Pazara pobedili su Železničar iz Pančeva rezultatom 2:0 u utakmici osmog kola Superlige Srbije.

Susret je obeležio povratnički nastup Adema Ljajića.

Adem Ljajić Foto: Starsport

Pazarci su poveli u 53. minutu. Kaheim Dikson je bio asistent, a Papa Amadi Gadio je pogodio za 1:0. Konačan rezultat postavljen je u 86. minutu, kada su Dikson i Skima Togbe zamenili uloge – Togbe je asistirao, a Dikson zatresao mrežu za 2:0.

Novi Pazar je ovim trijumfom stigao do 11 bodova i privremeno zauzeo četvrto mesto, dok je Železničar ostao na osam bodova iz šest odigranih utakmica.

U narednom kolu Novi Pazar gostuje Čukaričkom 12. septembra, dok će Železničar dan ranije u Pančevu dočekati Mačvu.

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