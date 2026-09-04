Pazarci su poveli u 53. minutu. Kaheim Dikson je bio asistent, a Papa Amadi Gadio je pogodio za 1:0. Konačan rezultat postavljen je u 86. minutu, kada su Dikson i Skima Togbe zamenili uloge – Togbe je asistirao, a Dikson zatresao mrežu za 2:0.