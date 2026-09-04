UEFA KAZNILA BORAC I BANJALUKE! Evo koliko moraju da plate!
UEFA je Borac iz Banjaluke zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja njegovih navijača tokom revanš utakmice plej-ofa Lige konferencije protiv Vikingura.
Borac će morati da plati novčanu kaznu od 30.000 evra, dok mu je izrečeno i delimično zatvaranje Gradskog stadiona na narednoj domaćoj utakmici pod okriljem UEFA.
Kazna zatvaranja dela tribina uslovno je odložena na dve godine. To znači da će Banjalučani moći da imaju podršku navijača ukoliko u tom periodu ne dođe do ponavljanja sličnog prekršaja.
Borac je eliminisao Vikingur u plej-ofu i tako drugu sezonu zaredom izborio plasman u ligašku fazu Lige konferencije. Evropsku sezonu nastaviće 15. oktobra gostovanjem Panatinaikosu, dok će prvu utakmicu u Banjaluci odigrati sedam dana kasnije protiv finskog KuPS-a.
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