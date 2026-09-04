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UEFA je Borac iz Banjaluke zbog rasističkog i diskriminatornog ponašanja njegovih navijača tokom revanš utakmice plej-ofa Lige konferencije protiv Vikingura.

Borac će morati da plati novčanu kaznu od 30.000 evra, dok mu je izrečeno i delimično zatvaranje Gradskog stadiona na narednoj domaćoj utakmici pod okriljem UEFA.

1/7 Vidi galeriju Borac Banjaluka Foto: Screenshot, Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Kazna zatvaranja dela tribina uslovno je odložena na dve godine. To znači da će Banjalučani moći da imaju podršku navijača ukoliko u tom periodu ne dođe do ponavljanja sličnog prekršaja.

Borac je eliminisao Vikingur u plej-ofu i tako drugu sezonu zaredom izborio plasman u ligašku fazu Lige konferencije. Evropsku sezonu nastaviće 15. oktobra gostovanjem Panatinaikosu, dok će prvu utakmicu u Banjaluci odigrati sedam dana kasnije protiv finskog KuPS-a.

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