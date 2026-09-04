Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike potpisao je novi trogodišnji ugovor sa tim fudbalskim klubom.
Fudbal
LUIS ENRIKE OSTAJE U PARIZU: Španac produžio ugovor sa PSŽ-om do 2030. godine
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Kako je preneo Bi-Bi-Si (BBC), Enrike će novim ugovorom ostati na Parku prinčeva do 2030. godine.
Klub je to objavio uoči prvenstvene utakmice protiv Monaka.
Enrikeov stari ugovor istekao bi na kraju ove sezone.
Španski 56-godišnji trener osvojio je dve uzastopne titule u Ligi šampiona i tri titule u francuskom prvenstvu otkako je u julu 2023. godine preuzeo klub.
Fudbaleri pariskog kluba Žoao Neveš, Vilijan Pačo, Lukas Beraldo i Seni Mejulu produžili su ugovore do 2031. godine, dok je Fabijan Ruis produžio ugovor do 2028.
(Beta)
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