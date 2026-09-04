Fudbaleri Betisa pobedili su na svom terenu u Sevilji Real Madrid 1:0, u utakmici četvrtog kola španskog prvenstva.
Fudbal
MBAPE TRAGIČAR! Promašio penal u nadoknadi, Real pao u Sevilji
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Jedini gol postigao je Troj Parot u 81. minutu.
Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape promašio je jedanaesterac u četvrtom minutu nadoknade vremena.
Pogodak njegovog saigrača Karlosa Espija poništen je zbog ofsajda u 87. minutu.
Posle treće pobede Betis se popeo na treće mesto na tabeli sa devet bodova, iza Reala koji ima isti broj bodova.
U sledećem kolu Betis će igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, a Real će dočekati Rajo Valjekano.
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