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Jedini gol postigao je Troj Parot u 81. minutu.

Fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape promašio je jedanaesterac u četvrtom minutu nadoknade vremena.

Pogodak njegovog saigrača Karlosa Espija poništen je zbog ofsajda u 87. minutu.

Posle treće pobede Betis se popeo na treće mesto na tabeli sa devet bodova, iza Reala koji ima isti broj bodova.

U sledećem kolu Betis će igrati na gostujućem terenu protiv Viljareala, a Real će dočekati Rajo Valjekano.

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