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Fudbaleri Liverpula savladali su Ipsvič na gostovanju sa 2:0, u okviru 3. kola Premijer lige.

Junak utakmice bio je Aleksander Isak koji je oba gola postigao već u prvih devet minuta.

Do kraja nije bilo promene rezultata, pa je Liverpul zahvaljujući brzom nokautu Aleksandera Isaka stigao do pobede od 2:0.

U dresu "Redsa" debitovao je i Bredli Barkola, koji je ušao u igru u 64. minutu, ali nije uspeo da se upiše u strelce.

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