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Šest godina nakon što je Žoze Murinjo javno poručio Ircu da "nije spreman", usledio je odgovor koji će slavni Portugalac sigurno dobro zapamtiti.

Troj Parot postigao je gol za pobedu Betisa nad Real Madridom i tako svom nekadašnjem treneru naneo prvi poraz po povratku na klupu "kraljevskog kluba".

Priča između Murinja i Parota ima izuzetno zanimljivu pozadinu...

"Troj, Troj, Troj... A možda ni ne znaju o kome pričaju"

Dok je bio trener Totenhema, Murinjo je često dobijao pitanja o mladom irskom napadaču. Navijači su tražili više prilika za tada tinejdžera Parota, ali Portugalac nije bio oduševljen pritiskom koji je stvaran oko mladog fudbalera.

Murinjo je tada na jednoj konferenciji ironično komentarisao povike sa tribina i insistiranje javnosti da Parot dobije šansu.

"Ovo je svet u kojem mnogi ljudi čak ne znaju ni kako Troj izgleda, da li ima dugu ili kratku kosu, da li je plav ili crn, a samo pričaju: „Troj, Troj, Troj, kada će Troj da igra?“ Bio je neki momak iza mene koji je stalno pričao: "Troj, Troj, ubaci Troja“. Mislim da ni ne zna o kome priča", govorio je Murinjo.

Portugalac je zatim jasno poručio da, prema njegovom mišljenju, mladi napadač još nije spreman za ozbiljnu ulogu.

"Nije spreman. Nije spreman. On je dobar momak kojem želimo da pomognemo, ne samo na terenu već i van njega. Dobiće pravu priliku kada mi odlučimo da je pravo vreme", rekao je tada Murinjo.

Debitovao kod Murinja

Ironija je još veća jer je upravo Murinjo bio čovek koji je Parotu omogućio debi za prvi tim Totenhema u Premijer ligi.

Mladi Irac je tada imao svega 17 godina, a posle jednog od svojih prvih nastupa pod vođstvom portugalskog stručnjaka dobio je od Murinja i loptu sa utakmice, uz zagrljaj koji je pokazivao koliko je trener tada verovao u njegov potencijal.

1/5 Vidi galeriju Troj Parot i Žoze Murinjo Foto: John Patrick Fletcher/Action Plu / Actionplus / Profimedia, Ian Kington / AFP / Profimedia, Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Međutim, Parotova karijera nakon toga nije išla pravolinijski. Usledile su pozajmice i period traženja prave forme, pre nego što je napadač uspeo da oživi karijeru u Holandiji.

U dresu AZ Alkmara pronašao je golgetersku formu, a prema navodima britanskih medija, za holandski klub postigao je čak 51 gol na 97 utakmica. Upravo takve igre dovele su ga ovog leta u Betis.

Ušao, pa presudio svom bivšem treneru

A onda je stigao trenutak koji će Parot sigurno dugo pamtiti.

Betis i Real Madrid vodili su veliku borbu, a Murinjov tim imao je mnogo prilika. Međutim, domaći su do gola stigli u završnici susreta.

Parot je u igru ušao sa klupe, a samo nekoliko minuta kasnije našao se na pravom mestu posle prekida. Tibo Kurtoa je odbranio prvi pokušaj glavom, ali je lopta završila pred irskim napadačem, koji ju je poslao u mrežu za 1:0 i erupciju oduševljenja na stadionu.

Kao da drama nije bila dovoljna, Real je do kraja imao nekoliko prilika da izbegne poraz.

Karlos Espi postigao je spektakularan gol makazicama, ali je pogodak poništen nakon VAR provere zbog ofsajda. Potom je Kilijan Mbape u dubokoj nadoknadi promašio penal, odnosno njegov udarac odbranio je golman Betisa Alvaro Valjes.

Šest godina kasnije – odgovor je stigao na terenu

Tako je fudbaler kojem je Murinjo pre šest godina poručivao da "nije spreman" sada postao čovek koji mu je naneo prvi poraz po povratku u Real Madrid.

Naravno, bilo bi preterano govoriti o pravoj osveti, jer je upravo Murinjo svojevremeno pružio Parotu priliku da debituje na najvećoj sceni.

Ipak, fudbal je još jednom režirao priču kakva se teško može izmisliti.

Nekadašnji 17-godišnjak kojeg su navijači Totenhema tražili, dok je Murinjo strpljivo čekao da sazri, sada je kao 24-godišnji napadač Betisa stao naspram svog nekadašnjeg trenera i jednim golom ispisao možda najlepše poglavlje njihove zajedničke fudbalske priče.