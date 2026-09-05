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Pari Sen Žermen je prošle sezone osvojio Evropu i stigao do samog vrha svetskog fudbala, ali početak nove takmičarske godine donosi sliku kakvu su retko ko mogli da očekuju.

Posle tri kola francuskog prvenstva, evropski šampion i dalje ne zna za pobedu!

PSŽ je u petak veče na "Parku prinčeva" dočekao Monako i imao idealnu priliku da konačno prekine loš niz, ali se umesto slavlja dogodio novi šok - gosti su slavili sa 2:1, i to nakon preokreta.

Sve je počelo dobro, a onda je usledio potpuni preokret

Domaći su poveli golom Markinjosa i činilo se da će Luis Enrike konačno moći da proslavi prvu prvenstvenu pobedu u novoj sezoni.

Međutim, Monako je u drugom poluvremenu potpuno promenio sliku na terenu.

Flavio Nazinjo je najpre doneo izjednačenje, da bi Stanis Idumbo potom pogodio za potpuni preokret i veliku pobedu gostiju. Monako je tako stigao do trećeg trijumfa u isto toliko kola i sam se izdvojio na vrhu tabele.

1/5 Vidi galeriju Pari Sen Žermen - Monako Foto: Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Šampion Evrope - tri kola bez pobede!

Ono što posebno zabrinjava navijače Parižana jeste učinak na samom startu Ligue 1.

PSŽ je prvenstvo otvorio remijem protiv Rena, potom je ispustio bodove i protiv Lila, a sada je stigao i prvi poraz od Monaka, i to pred domaćom publikom.

To znači da tim Luisa Enrikea nakon tri odigrana kola ima svega dva boda i još čeka prvi prvenstveni trijumf.

Sa druge strane, Monako je ostvario savršen učinak - tri utakmice, tri pobede i devet bodova. Ekipa koju predvodi Filipe Luis tako je napravila ogroman korak na samom početku sezone, dok je PSŽ već u prvim nedeljama ostao daleko iza vodećih.

Da li je ovo samo prolazna kriza?

U Parizu, naravno, još nema razloga za paniku, jer je sezona tek počela. Ipak, podatak da aktuelni šampion Evrope posle tri kola nema nijednu pobedu svakako nije nešto na šta su navijači PSŽ-a navikli.

Luis Enrike je i pre utakmice ukazivao na probleme izazvane kratkim pripremnim periodom i promenama u sastavu, ali poraz od direktnog rivala dodatno je pojačao pitanja o formi Parižana.

Monako je, s druge strane, poslao jasnu poruku konkurenciji.

Ako je suditi po startu prvenstva, šampion Evrope će ove sezone imati ozbiljan posao ukoliko želi da odbrani domaću krunu.