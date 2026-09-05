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U nedelju od 19 časova na programu je 180. večiti derbi. Fudbaleri Crvene zvezde imaju ulogu favorita, ali Partizan ni ne pomišlja na predaju.

Uoči meča crno-beli su odražali konferenciju, reč su imali Saša Ilić, trener Partizana i Nikola Simić, kapiten crno-belih.

- Za ove utakmice se živi. Ovo je najveća utakmica u našoj zemlji. Očekujem puno navijača, očekujem pun jug, to je ono što je najbitnije. Nadam se da ćemo se navijačima odužiti na pravi način - rekao je Ilić.

"Idemo na pobedu" Nikola Simić, kapiten crno-belih, veruje u trijumf na Marakani. - Idemo na pobedu! Spremni smo za meč i jedva čekamo utakmicu, daćemo sve od sebe da dođemo do pobede - rekao je Simić.

Ilić debituje u derbiju, na klupi...

- Imam mnogo derbija kao igrač, ovo će da mi bude prvi kao trener. Bitno mi je da shvatimo da samo kao tim možemo da izgledamo dobro i ostvarimo naš cilj. Nadam se da će tako i da bude - rekao je trener crno-belih.

Nije Ilić prihvatio da se njegov tim nalazi "u bolje momentu" pred ovaj derbi.

- Pričam samo o Partizanu. Poslednje dve utakmice su dobre za samopouzdanje, posebno protiv Hetafea, gde su igrači videli da mogu da igraju ravnopravno ako daju sve od sebe. Imamo određeno samopouzdanje pred meč protiv Crvene zvezde. Trenutna forma i tabela ne znače ništa, to se mnogo puta pokazalo.

Govorio je trener crno-belih o Limi.

- Počeo je pripreme i igrao prvi meč za Santa Klaru, posle toga nije igrao, što ostavlja prostor da fizički nije maksimalno spreman. Koristićemo ga sigurno, pratili smo ga dugo, došao je ovde da pomogne našoj mladoj ekipi.

Saša Ilić o Albertu Rijeri Upitan je bio Ilić za Rijeru... - Poštujem ga... Bio je sjajan igrač, nastavio je posle trenerskim putem... Napravio je dobre rezultate u Celju, e sad, potrebno mu je sigurno i vreme i strpljenje - rekao je Ilić.

Zubariu se vratio u tim, posle kratkotrajne suspenzije od strane kluba.

- Nije mu prijala odluka, normalno. Svestan je svoje greške, to će se promeniti. Svi smo razgovarali sa njim. On može nama puno da pomogne, ako sve bude radio kako treba - doneće nam neki određeni kvalitet.

Zvezda je favorit, prva na tabeli, ima veliki broj kvalitetnih igrača...

- Sve su to činjenice. Jesu prvi, imaju veliki broj igrača, veliki broj kvalitetnih igrača, roster im je po tržištu mnogo ispred nas, može sve to da ima ulogu, ali... Da li to u derbiju igra presudnu ulogu? Ne... - jasan je Ilić.

Ne bi Ilić prihvatio "remi pre meča".

- Ne bih potpisao! Ne zato što sam preterano samouveren. Kao navijač, kao igrač i sada kao trener - tu se priznaju samo pobede. Kako će biti videćemo sutra - rekao je Saša.