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Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 19 časova dočekuju Partizan u meču 8. kola Mozzartbet Super lige Srbije.

Srpski prvak ima ulogu apsolutno favorita u večitom derbiju, ali svima je poznato da ovi dueli često "brišu" ono što stoji na papiru.

Španski trener Albert Rijera održao je konferenciju za medije pred večiti derbi.

Rijera smatra da je u nedelju veliki dan za srpski fudbal.

"Najvažnije je da igrači budu spremni, ali moja odgovornost je da ih spremim i fizički i tehnički, ali mentalno je najvažnije, jer u derbijima nemate favorita. Nije bitno ko je favorit, sutra je prelep šou, moramo mentalno da budemo spremni. Moja odgovornost je da pripremim igrače, morate da prepoznate lidere i karaktere za ove mečeve, za velike momente. 90% sam ih upoznao. Pokušavam da sakupim što je više informacija o njima, potrebno mi je još malo vremena, potrebni su mi ratnici, koji mogu da daju 100 odsto. Moj posao je da igrači budu spremni". počeo je izlaganje Rijera.

Najvažniji je fokus.

"Svaki derbi je drugačiji, ne bih želeo da poredim. Ovo je jedan od najpopularnijih derbija u Evropi. Moramo da budemo fokusirani, posao mi je da im prenesem što više informacija. Ako sprovedu u delo, bićemo blizu pobede".

Bukari se oporavio.

"On je važan za nas. Svi su spremni, Bukari je na raspolaganju. Kada imate decu, često prave greške, ali volite ih. Volim ga, potreban je. Bukari je izašao iz ove situacije. Nastavićemo i od sada verujem da ćemo imati dobre vesti i da ćemo izbeći ovakve greške".

Ne voli da poredi derbije.

"Ne volim da poredim derbije, u svakoj zemlji je drugačije. Beogradski je jako emotivan, jako popularan u svetu, to je šou i čeka nas lepa utakmica... Želim da vidim da moj tim igra kao tim kada imamo i kada nemamo loptu. Stalno pričamo o pobedi, ali fokus je da uradimo mnogo dobrih stvari i kada ih budemo uradili bićemo blizu pobede."

Šta očekuje od meča?

"Očekujem tipičan derbi meč. Bitno je kako ćete početi u prvih 10-15 minuta. Važno na početku je da pošaljemo poruku rivalu. Bitno je da ih nateramo da trče, da pripremimo utakmicu bez lopte, jer nije sve u tome. Igrači moraju da budu spremni i kad izgube lopte, treba da pokušaju da je što pre povrate".

O kvalitetu Partizana?

"Ako vam kažem protiv čega ćemo raditi, onda ću njima dati informacije. Imaju tri jasna koncepta, neću ih imenovati. Automatizovali su to. Radili smo na tome kako da to izbegnemo. Ali svi timovi, ne samo Partizan, već i mi, imaju slabe tačke, na tome ćemo raditi i probati to da iskoristimo. Igrači su ubeđeni i vidim im u očima da veruju u plan i šta treba da uradimo sutra."

Rijera zna startnu postavu.

"Da. Znam. Dva, tri ili četiri bonusa. Možda i četiri, veoma sam srećan mladim igračima. Oni su gladni, za mene nije bitno kakav pasoš imate, bitno mi je da imaju glad u očima, koji su spremni da daju sve. Mladi to imaju i imaju mnogo prilike da igraju za nas. Ne mogu da vam dam informaciju ko će početi, ali verujem u moje mlade igrače".



Da li se čuo sa Gvardiolom?

"Dobio sam poruku od Gvardiole kada sam došao u klub. Reč koju sam najviše koristio tada i sada, to je odgovornost. Ja volim odgovornost i znam da u svojim rukama imam veliku odgovornost. Mogu da obećam da ću dati sve. To je ono što mogu da obećam, da ću dati svoje znanje da ovaj tim bude bolji. Čak i dva meseca nije dovoljno da napravite tim. Proces je važan, kao i decembar i tržište, ali cilj je zacrtan koji želimo". rekao je Rijera za kraj konferencije.

1/9 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

00:19 Slavlje na JNA zbog primljenog gola Crvene zvezde Izvor: MONDO