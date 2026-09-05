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Večiti rivali Crvena zvezda i Partizan u 180. derbiju, koji je na programu u nedelju od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić", na klupama će imati trenere debitante.

Albert Rijera i Saša Ilić prvi put u karijeri vodiće svoje timove na večitom derbiju kao treneri.

Albert Rijera trener FK Crvena zvezda na Marakani Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Vatreno krštenje

Biće ovo vatreno krštenje za španskog stručnjaka, dok Ilić iza sebe ima čak 31 utakmicu kao igrač Partizana protiv Zvezde. Strateg crno-belih upisao je devet pobeda, deset nerešenih utakmica i 12 poraza. Uz to, bio je petostruki strelac u večitim derbijima.

Albert Rijera je četvrti strani trener na klupi crveno-belih, posle Valtera Zenge, Rikarda Sa Pinta i Baraka Bahara, ako se izuzme Robert Prosinečki. Samo je Italijan Zenga uspeo da ostvari pozitivan bilans uz jednu pobedu i remi protiv Jirgena Rebera, koji je pre dve decenije vodio Partizan. Rikardo Sa Pinto gubio je od Vuka Rašovića, a Barak Bahar od Igora Duljaja. Na drugoj strani, jedan od najuspešnijih stranih trenera Partizana Lotar Mateus doživeo je poraze od Zorana Filipovića i Slavoljuba Muslina, a Avram Grant od Roberta Prosinečkog.

1/9 Vidi galeriju Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Biće iznenađenja

I Albert Rijera i Saša Ilić spremaju taktičke zamke za predstojeći 180. večiti derbi. Španski stručnjak je u prošlom kolu u pobedi protiv Zemuna uspeo da odmori većinu startera. Jasno je da će ulogu bonusa imati Vasilije Kostov, dok drugog treba tražiti između Stefana Gudelja i Mateja Gaštarova, možda i Dimitrija Šarića. Kao levi štoper mogao bi da debituje Japanac Juta Nakajama, a uz njega Miloš Veljković i Derik Lukasen.

U veznom redu igraće Rade Krunić i Timi Maks Elšnik, a po bokovima Osman Bukari i Mirko Ivanić. U napadu treba očekivati Marka Arnautovića, mada n bi trebalo bilo koga da iznenadi da od prvog minuta zaigra Bamba Dijeng. Na golu će biti Mateus.

Iskusni i prekaljeni borci - Marko Arnautović i Stefan Mitrović Foto: Ilija Ilić

Ilić kuje taktiku

Saša Ilić je posle dve nedelje u tim vratio kažnjenog Ibrahima Zubairua, koji je uvek bio inspirisan u mečevima protiv Crvene zvezde, tako da ne bi trebalo nikoga da iznenadi ukoliko Ganac dobije šansu. Na golu će biti Miloš Krunić, a u poslednjoj liniji Vukašin Đurđević kao desni bek, Nikola Simić, Stefan Mitrović i novajlija Sidni Lima na mestu štopera, te Nigerijac Samson kao levi bek.

U veznom redu trebalo bi da su sigurni Milan Vukotić i Idrizu Baba, a ofanzivnije Igor Miladinović. Za krilne pozicije pored Zubairua konkurišu Nikola Čumić i Demba Sek. U napadu će utakmicu najverovatnije početi Brazilac Že.



Jasno je da će obojica trenera, i Albert Rijera i Saša Ilić, imati motiv da trijumfuju na svom debiju na večitim derbijima.