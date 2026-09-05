VELIKI DAN ZA ALBERTA RIJERU I SAŠU ILIĆA: Treneri Zvezde i Partizana oči u oči!
Večiti rivali Crvena zvezda i Partizan u 180. derbiju, koji je na programu u nedelju od 19.00 časova na stadionu "Rajko Mitić", na klupama će imati trenere debitante.
Albert Rijera i Saša Ilić prvi put u karijeri vodiće svoje timove na večitom derbiju kao treneri.
Vatreno krštenje
Biće ovo vatreno krštenje za španskog stručnjaka, dok Ilić iza sebe ima čak 31 utakmicu kao igrač Partizana protiv Zvezde. Strateg crno-belih upisao je devet pobeda, deset nerešenih utakmica i 12 poraza. Uz to, bio je petostruki strelac u večitim derbijima.
Albert Rijera je četvrti strani trener na klupi crveno-belih, posle Valtera Zenge, Rikarda Sa Pinta i Baraka Bahara, ako se izuzme Robert Prosinečki. Samo je Italijan Zenga uspeo da ostvari pozitivan bilans uz jednu pobedu i remi protiv Jirgena Rebera, koji je pre dve decenije vodio Partizan. Rikardo Sa Pinto gubio je od Vuka Rašovića, a Barak Bahar od Igora Duljaja. Na drugoj strani, jedan od najuspešnijih stranih trenera Partizana Lotar Mateus doživeo je poraze od Zorana Filipovića i Slavoljuba Muslina, a Avram Grant od Roberta Prosinečkog.
Biće iznenađenja
I Albert Rijera i Saša Ilić spremaju taktičke zamke za predstojeći 180. večiti derbi. Španski stručnjak je u prošlom kolu u pobedi protiv Zemuna uspeo da odmori većinu startera. Jasno je da će ulogu bonusa imati Vasilije Kostov, dok drugog treba tražiti između Stefana Gudelja i Mateja Gaštarova, možda i Dimitrija Šarića. Kao levi štoper mogao bi da debituje Japanac Juta Nakajama, a uz njega Miloš Veljković i Derik Lukasen.
U veznom redu igraće Rade Krunić i Timi Maks Elšnik, a po bokovima Osman Bukari i Mirko Ivanić. U napadu treba očekivati Marka Arnautovića, mada n bi trebalo bilo koga da iznenadi da od prvog minuta zaigra Bamba Dijeng. Na golu će biti Mateus.
Ilić kuje taktiku
Saša Ilić je posle dve nedelje u tim vratio kažnjenog Ibrahima Zubairua, koji je uvek bio inspirisan u mečevima protiv Crvene zvezde, tako da ne bi trebalo nikoga da iznenadi ukoliko Ganac dobije šansu. Na golu će biti Miloš Krunić, a u poslednjoj liniji Vukašin Đurđević kao desni bek, Nikola Simić, Stefan Mitrović i novajlija Sidni Lima na mestu štopera, te Nigerijac Samson kao levi bek.
U veznom redu trebalo bi da su sigurni Milan Vukotić i Idrizu Baba, a ofanzivnije Igor Miladinović. Za krilne pozicije pored Zubairua konkurišu Nikola Čumić i Demba Sek. U napadu će utakmicu najverovatnije početi Brazilac Že.
Jasno je da će obojica trenera, i Albert Rijera i Saša Ilić, imati motiv da trijumfuju na svom debiju na večitim derbijima.