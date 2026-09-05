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Žoze Murinjo nije poznat kao čovek koji lako prihvata poraze, a neuspeh njegovog Real Madrida protiv Betisa očigledno mu je teško pao.

Portugalac je posle utakmice pokušavao da ostane pribran i insistirao je na tome da je njegov tim odigrao dobar meč, ali kako je konferencija odmicala, tako su počele da sevaju i njegove prepoznatljive otrovne strelice.

Ovoga puta na meti su se našli fudbaleri Betisa, njihov pristup utakmici, ali i pojedine sudijske odluke.

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

"Dominirali smo, a ipak smo izgubili"

Murinjo smatra da je Real zaslužio mnogo više od poraza.

"Mislim da je moj tim odigrao sjajnu utakmicu. Nekada izgubite i ne znate ni zašto ni kako. Bili smo dominantni, kontrolisali smo igru, stvarali prilike i igrali napadački. Da je bilo nerešeno, bili bismo frustrirani jer smo smatrali da zaslužujemo više. Zamislite onda kako se osećamo posle poraza", rekao je Murinjo.

Ipak, čestitao je rivalu, uz opasku koja je već izazvala pažnju.

"Čestitam Betisu. Igrali su na nerešeno i imali su sreće", poručio je Portugalac.

"Igrači Betisa su pametniji"

Posebno je Murinju zasmetao način na koji su se fudbaleri dva tima ponašali nakon prekršaja.

Prema njegovim rečima, igrači Betisa znali su kako da iskoriste svaku situaciju, dok su njegovi fudbaleri bili previše naivni.

"Igrači Betisa su pametniji od igrača Real Madrida. Moji igrači su pomalo naivni. Valverde je već na početku dobio ozbiljan udarac, ali je ustao i nastavio da igra. Igrači Betisa očigledno drugačije reaguju u takvim situacijama", rekao je Murinjo.

Zasmetalo mu je i što je Arda Guler dobio žuti karton zbog, kako smatra, relativno bezazlenog prekršaja.

"Morao sam da ga izvedem jer sam osećao da bi mogao da uđe u ozbiljan rizik. A bilo ga je veoma teško zameniti", dodao je trener Reala.

"Mislio sam da stiže hitna pomoć!"

A onda je usledila izjava koja je privukla možda i najviše pažnje.

Murinjo je opisao jednu situaciju pored svoje klupe, tvrdeći da je reakcija fudbalera Betisa bila toliko dramatična da je pomislio da je reč o ozbiljnoj povredi.

"Onaj momak je ležao ispred moje klupe. Mislio sam da stiže hitna pomoć, a na kraju nije bilo ništa - rekao je Murinjo.

Portugalac je priznao da će pojedine sporne situacije morati detaljnije da pogleda na snimku, uključujući poništeni pogodak i situacije koje su izazvale nezadovoljstvo na klupi Real Madrida.

I sam je dobio žuti karton, a tvrdi da mu nije bilo potpuno jasno zbog čega.

"Ne znam zašto sam dobio žuti, ali prihvatam ga. Ustao sam jer je izgledalo kao da je igrač Betisa mrtav", rekao je Murinjo.

"Neću kriviti svoje igrače"

I pored poraza, Murinjo je na kraju stao u zaštitu svojih fudbalera.

Priznao je da bi voleo da njegov tim u pojedinim situacijama bude "namazaniji", ali je poručio da nema nameru da kritikuje igrače.

"Veoma sam zadovoljan fudbalerima koje imam. Svidelo mi se kako smo igrali i neću nikoga kritikovati", zaključio je Murinjo.