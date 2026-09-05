Slušaj vest

FK Crvena zvezda nalazi se u krizi posle debakla u Evropi i činjenice da nisu uspeli da se plasiraju u Ligu šampiona ili Ligu Evrope.



Međutim, i tako ranjena Crvena zvezda i njeni navijači treba da budu ponosni na jedan egzaktan podatak.

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Nemci ne greše

Naime, prema zvaničnim podacima specijalizovanog nemačkog portala Transfermarkt, ukupna vrednost fudbalskog kadra Crvene zvezde veća je od Dinama iz Zagreba i Hajduka i Splita zajedno! Brojke za nevericu.

Fudbalski tim Crvene zvezde procenjen je na 103.980.000 evra! Dinamo iz Zagreba ima vrednost 71.550.000 evra, a Hajduk iz Splita 28.930.000 evra. Zajedno, klubovi iz Hrvatske vrede 100.480.000 evra. Matematika je jasna nauka, Crvena zvezda, prema priloženim podacima, vredi za 3,5 miliona evra više od Dinama i Hajduka zajedno.

1/11 Vidi galeriju Zvezdan Terzić, konferencija za medije posle meča Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa Foto: Starsport

Terzić radi dobro

Ako ni zbog čega drugoga, navijači šampiona Evrope i sveta iz 1991. godine, kao i generalni direktor Zvezdan Terzić i njegovi saradnici, trebalo bi da budu srećni zbog ovih podataka. Činjenica je da je Crvena zvezda ovog leta razočarala svoje simpatizere porazima od Hapoel Berševe i Viktorije iz Plzenja, ali je isto tako jasno da će novi trener Albert Rijera jesen i naredno proleće iskoristiti za izgradnju tima po svom ukusu. Za narednu sezonu.

Najskuplji igrači Crvene zvezde su Vasilije Kostov (25.000.000 evra), Bamba Dijeng (15.000.000), Adem Avdić (10.000.000), Timi Maks Elšnik (6.000.000), Tomas Handel (6.000.000), Rade Krunić (3.500.000), Muhamed Čam (3.500.000), Mirko Ivanić (3.000.000), Muhamed Abu Fani (3.000.000)...

Najvredniji fudbaler na prostorima bivše Jugoslavije - Vasilije Kostov Foto: Daniel Castro, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia

Kostov vredniji od svih Hrvata

Dinamo iz Zagreba uzda se u vrednost sledećih igrača - Dion Beljo (12.000.000), Serhi Domingez (9.000.000), Luka Stojković (7.000.000), Dominik Kotarski (5.000.000), Skot Mekena (4.000.000), Niko Galešić (3.000.000), Luka Ivanušec (3.000.000), Arber Hodža (3.000.000)...

Hajduk iz Splita ima tek nekoliko igrača s vrednošću većom od milion evra - Šimun Hrgović (3.000.000), Marko Livaja (2.800.000), Mišel Sego (2.000.000), Leander Dendonker (1.800.000), Dario Marešić (1.800.000), Karlos Martin (1.500.000), Halil Fajad (1.500.000), Marin Sotiček (1.500.000)...



Vrednost FK Crvena zvezda pred početak letnjeg prelaznog roka bila je i veća, početkom juna iznosila je 117.600.000 evra, ali su ekipu napustili Nair Tiknizjan, Jung Vu Seol, Džej Enem, Bruno Duarte, Milson, Aleksa Damjanović...