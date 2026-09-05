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Nekada je igrao fudbal na velikim stadionima, nosio dresove nekih od najpoznatijih brazilskih klubova i vozio skupocene automobile. Danas Režis Pitbul živi potpuno drugačijim životom.

Nekadašnji napadač, čije je puno ime Režis Fernandes da Silva, danas ima 49 godina i već oko dva meseca živi na ulicama Piritube, naselja u severnom delu Sao Paula u kojem je rođen i odrastao.

Njegov dom je improvizovano sklonište napravljeno od cerada, kartona i starih ćebadi.

A reči koje je izgovorio u potresnoj ispovesti za brazilski "Globo Esporte" najbolje govore koliko je njegova životna priča otišla daleko od nekadašnjeg fudbalskog sjaja.

"Ne želim da iko zna da postojim. Ako misle da sam mrtav, bolje je tako. Nisam ja nikakav jadnik", rekao je Režis Pitbul.

1/6 Vidi galeriju Poznati brazilski fudbaler - Režis Pitbul Foto: Screenshot

Od fudbalske zvezde do života na ulici

Režis Pitbul svojevremeno je bio poznato ime brazilskog fudbala.

Tokom karijere igrao je za Ponte Pretu, Korintijans, Vasko da Gamu, Baiju i druge klubove, a fudbal ga je odveo i u Portugal, Japan, Tursku, Južnu Koreju i Kuvajt.

Ukupno je odigrao 170 utakmica i postigao 49 golova.

Bio je krilni napadač poznat po brzini i driblingu, a početkom karijere skrenuo je pažnju nastupima za Komersijal iz Ribeirao Preta, nakon čega je dobio priliku da zaigra za portugalski Maritimo. Profesionalnu karijeru završio je 2012. godine, sa samo 34 godine.

Danas, međutim, teško da bi ga mnogi prepoznali.

Čovek koji je nekada uživao status fudbalske zvezde sada dane provodi na ulicama kraja u kojem je odrastao, a bicikl mu je jedno od retkih prevoznih sredstava.

Posebno je potresno kada se priseti života koji je nekada vodio.

"Vozio sam BMW, imao sam i kamionet. Jednom sam otišao u restoran i ljudi su želeli da se slikaju sa mnom. Nisu mi čak dozvolili ni da platim račun. Zamislite me danas", rekao je bivši fudbaler.

Ima stan, ali bi mogao da ostane i bez njega

Još jedan detalj iz njegove životne priče posebno privlači pažnju.

Režis i dalje ima stan na svoje ime, ali mu zbog nagomilanih dugova za poreze i troškove zgrade preti mogućnost da ostane i bez poslednje nekretnine koju poseduje.

Pre nego što je završio na ulici, boravio je kod prijatelja i članova porodice, ali je na kraju ostao bez stalnog smeštaja.

Brazilski mediji navode i da je 2025. godine bio uhapšen nakon sukoba sa upravnikom zgrade u kojoj se nalazi njegov stan. Nakon toga usledili su dodatni problemi, dok je njegova životna situacija postajala sve teža.

Navijači Korintijansa nisu ga zaboravili

Iako se povukao od ljudi i otvoreno govori da želi da ga svet zaboravi, navijači Korintijansa očigledno nisu zaboravili nekadašnjeg fudbalera.

Režis je otkrio da su ga pojedini navijači posetili i ponudili mu pomoć.

"Ljudi iz navijačke grupe došli su da razgovaraju sa mnom i žele da mi pomognu. Ja sam veliki navijač Korintijansa i oni me se uvek sete", rekao je Pitbul.

Problemi su počeli još tokom karijere

Borba sa zavisnošću prati Režisa još iz perioda dok je aktivno igrao fudbal.

Tokom karijere dva puta je suspendovan nakon pozitivnih doping-testova na marihuanu. Uspevao je da se vrati fudbalu, ali su problemi vremenom postajali sve ozbiljniji.

Posle završetka profesionalne karijere njegova situacija se dodatno pogoršala, a brazilski mediji navode da je zavisnost vremenom preuzela kontrolu nad njegovim životom.

Režis je 2022. godine prošao kroz program lečenja, ali je ubrzo nakon izlaska došlo do novog pogoršanja njegove situacije. Prema navodima brazilske reportaže, porodica i prijatelji pokušavali su da mu pomognu, ali bivši fudbaler trenutno odbija smeštaj i lečenje, smatrajući da mu je pre svega potrebna prilika da ponovo dobije posao.

Majka nije dočekala da vidi njegov oporavak

Iza nekadašnjeg fudbalera nalazi se i teška porodična priča.

Režis ima dva sina, braću i oca, dok je njegova majka preminula pre nekoliko godina, a nije dočekala da vidi sina kako uspeva da trajno prevaziđe probleme koji su mu promenili život.

Danas, dok se približava svom 50. rođendanu, život Režisa Pitbula izgleda potpuno drugačije od vremena kada je bio poznati fudbaler, vozio BMW i dobijao posebnu pažnju navijača.

Sada se sklanja pod improvizovano sklonište na ulicama Sao Paula.

A jedna njegova rečenica možda najbolje opisuje koliko je težak put prešao čovek koji je nekada igrao za Korintijans i Vasko da Gamu:

"Ne želim da iko zna da postojim. Ako misle da sam mrtav, bolje je tako".